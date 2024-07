Caso Loan: llaman a declarar de “modo urgente” a un senador señalado por la hija de Laudelina Se trata de Diego Pellegrini. Macarena, la hija de la tía del niño, dijo que el funcionario estuvo dentro de uno de los vehículos cuando Laudelina declaró por primera vez sobre el accidente en un fuero provincial. "Nos amenazaron y nos dijeron que nos iban a dar una casa", recordó.

El Juzgado federal de primera instancia de Goya, Corrientes, solicitó de “modo urgente” que el senador provincial, Diego Pellegrini, se presente a declarar en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, luego de que la hija de Laudelina, la tía del niño, lo haya señalado en su testimonial.

La Justicia determinó un plazo de no más de 48 horas para que el senador preste testimonio tras ser apuntado como quien estuvo dentro de uno de los vehículos cuando la tía del menor declaró por primera vez sobre el accidente en un fuero provincial, según señala el escrito al que accedió Noticias Argentinas.

Fue en la declaración de Macarena, la hija de la tía de Loan, donde la joven reveló que el viernes en el que su mamá informó frente a un fiscal provincial que Caillava y Pérez habían atropellado al menor, el senador apareció en uno de los autos.

En este marco, Macarena resaltó: “Me baso en la forma en la que me llevaron a declarar. Me sentí indefensa. Me fui sola. No tuve el asesoramiento de nadie. Nos cambiaron de vehículo. Y ahí se subió un señor que yo quiero identificar. Para mí se trata de un senador de Corrientes. En el camino hacemos un cambio, y yo lo quiero reconocer”.

“Puedo decir el nombre y apellido. Pero no estoy del todo segura. Lo tengo que ver personalmente. Por foto es Diego Pellegrini. Estoy 90 por ciento segura. Nos amenazaron y nos dijeron que nos iban a dar una casa. Mi mamá le dio los detalles de la casa que queríamos, por temor”, sostuvo.

“Puedo reconocerle la voz también. Mi mamá también lo puede reconocer. No puedo hablar con ella. Me va a apoyar porque es la verdad. Es muy grave toda la situación. Dos policías no nos pueden cuidar en este momento”, sostuvo.