Caso Loan: una mujer asegura tener datos clave pero pide protección para hablar Pasaron 67 días desde la desaparición del niño en Corrientes. Ahora, una mujer podría aportar su testimonio aunque exige protección para declarar.

A 67 días de la desaparición del nene de cinco años en Corrientes, una testigo aseguró que se presentará a declarar para aportar datos importantes para la causa. Según afirmó la mujer, está dispuesta a dar su testimonio ante la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, pero aclaró que correría “peligro” al hacerlo si no le brindan las garantías necesarias.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio pasado en la localidad correntina de 9 de Julio y desde entonces, no hay información fehaciente sobre su paradero.

De acuerdo a lo que publicó Todo Noticias (TN), la existencia de esta persona la aportó Nicolás, apodado el “americano”, quien se desempeñaría como voluntario de una fundación sin fines de lucro que brinda asistencia en materia de casos de explotación sexual infantil y tráfico de personas a nivel internacional.

Con la cara cubierta, este hombre habló en distintos medios y destacó el hecho de que el abogado Fernando Burlando haya buscado darle protección inmediata a la testigo encubierta.

“Yo estuve con ella mucho tiempo, fue todo a pulmón y me enteré que la jueza o el Juzgado Federal le dieron una semana para ingresar al sistema”, lo que significa que recién en ese plazo se iniciará su protección. “Y les aseguro que está en peligro extremo”, indicó este hombre, según replicó la agencia Noticias Argentinas (NA).

Ante esta situación, Burlando sostuvo: “Eso lo podemos acelerar desde acá, si es una testigo con esas características, eso depende del Ministerio de Justicia de la Nación, nos iremos personalmente hasta allí para realizar una presentación. Le vamos a pedir a las autoridades para que le den todas las garantías”.

El “americano” aseguró que “es una testigo muy clave que sigue la línea más importante que tiene la causa, aportó mucho, pero tiene mucho riesgo con lo que tiene que hablar después”.

La nueva información señala la hipótesis de que Loan fue llevado desde el paraje Algarrobal, después de un almuerzo realizado el 13 de junio en la casa de la abuela del menor, Catalina Peña. Un dato esperanzador que plantea es que según su modo de trabajo, el “americano” busca vivo al chico ya que participa desde hace varias semanas de manera activa en la investigación de la búsqueda del chico.

“A mí en dos horas la Justicia me secuestró el teléfono, pero al abogado (José Fernández Codazzi) tardaron como cuatro meses y aún no tengo devolución de mi celular y me llama la atención cómo funciona la Justicia en Corrientes, a pesar de que no van a encontrar absolutamente nada”, cuestionó.