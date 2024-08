Caso Loan: investigan transferencia millonaria a los hermanos del nene El dinero está depositado en una billetera virtual y los dos hermanos del niño, Mariano y Cristian Peña, se pusieron a disposición de la Justicia. Además, desde las 9 declara ante la jueza la abuela Catalina.

En medio de la polémica por las transacciones millonarias a los hermanos de Loan Danilo Peña y a 57 días de la desaparición del nene de cinco años en Corrientes, declara este viernes por primera vez en la causa la abuela Catalina. La mujer da testimonio desde las 9 frente a la jueza Cristina Pozzer Penzo.

La declaración de la abuela de Loan se da en medio de la polémica por los movimientos bancarios que pusieron a Mariano y Cristian Peña en la mira de la Justicia: recibieron transferencias por 48 millones de pesos.

Frente a la curiosidad, Mariano habló y explicó que “la plata se usó para la causa” y que no tiene problema en que le revisen su billetera virtual, ya que, “no tiene nada para ocultar”.

En diálogo con el programa Hora de Cierre por Splendid AM990 y explicó: “La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan”.

En este marco, Mariano informó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo y sostuvo: “Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar“.