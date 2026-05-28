Caso Maradona: declarará un médico vinculado a Víctor Stinfale en una jornada clave en San Isidro El facultativo Rodolfo Benvenuti, quien estuvo presente en la decisión de externar al "Diez", brindará su testimonio este jueves. También se espera la palabra de la gerenta de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa su curso en los Tribunales de San Isidro este jueves, con una jornada marcada por testimonios de peso que podrían arrojar luz sobre las decisiones médicas tomadas días antes del fallecimiento del ídolo. A partir de las 10:00 horas, en la sede de la calle Ituzaingó 340, se presentará ante el tribunal Rodolfo Benvenuti, un médico cuya participación en el caso estuvo ligada a la recomendación del abogado Víctor Stinfale.

Benvenuti fue una figura presente en la reunión decisiva en la que participaron la familia de Maradona, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, encuentro en el cual se determinó la externación del exfutbolista de la Clínica Olivos y su posterior traslado a la vivienda del lote N.º 45, en el barrio cerrado San Andrés, Tigre.

Antecedentes y expectativas

En declaraciones vertidas durante un debate anterior, Benvenuti había señalado que el exmédico de cabecera de Maradona “era un coordinador sobre las distintas especialidades médicas y las decisiones de los mismos”. Asimismo, el profesional había afirmado ante los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso que, en las dos ocasiones que vio a Maradona, el paciente “comprendía y decidía todo”.

Junto a Benvenuti, también prestará declaración Mariana Flichman, gerenta de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical S.A. y profesional encargada de la redacción del acta de externación de Maradona, documento que se encuentra bajo la lupa de los investigadores.

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El proceso judicial

Esta jornada se suma a la intensa agenda del juicio en el que se investiga el presunto “homicidio simple con dolo eventual” de Maradona. En el banquillo de los acusados, además de Luque y Cosachov, se encuentran el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni, todos bajo el foco de la justicia por la atención recibida por el exfutbolista durante sus últimos días.