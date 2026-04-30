Causa Cuadernos: declara José López, el exfuncionario “arrepentido” que más compromete a Cristina Kirchner El ex secretario de Obras Públicas se presenta este jueves ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7. Su testimonio marca el inicio de una ronda de 43 indagatorias clave en la investigación por el sistema de recaudación ilegal.

La emblemática “Causa Cuadernos” entra en una etapa decisiva. Este jueves 30, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, deberá declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nro. 7, dando inicio a una extensa ronda de 43 testimonios planificados para esta nueva fase del juicio.

El paso de López por el estrado genera fuerte expectativa política y judicial, ya que es considerado el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner.

Una pieza clave en el esquema de sobornos

López, quien se desempeñó como funcionario durante las administraciones kirchneristas entre 2003 y 2015, es una figura central en el expediente. En su rol de imputado colaborador (comúnmente llamado “arrepentido”), confesó haber formado parte activa del sistema de recaudación ilegal de sobornos pagados por contratistas del Estado, afirmando además su vínculo directo con altos funcionarios que actuaban como organizadores de la maniobra.

Su figura había tomado trascendencia pública nacional e internacional cuando fue detenido in fraganti en el año 2016, intentando ocultar bolsos con millones de dólares en el interior de un convento.

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La agenda del tribunal: empresarios y allegados al estrado

Además de la esperada declaración de López, la Justicia tiene planificadas las indagatorias de dos figuras vinculadas al sector empresarial:

Marcelo Marcuzzi: Su defensa había solicitado una “reparación integral” para lograr su sobreseimiento, pero el pedido fue rechazado categóricamente por la fiscal de juicio, Fabiana León.

Su defensa había solicitado una “reparación integral” para lograr su sobreseimiento, pero el pedido fue rechazado categóricamente por la fiscal de juicio, Fabiana León. Juan José Luciano: Empresario del sector de la construcción que también figura en el expediente como arrepentido. Ante la Justicia, admitió haber realizado pagos periódicos a exfuncionarios para mantener vigentes contratos de concesiones viales.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, esta etapa testimonial continuará a lo largo del mes de mayo. Para entonces, serán convocados varios de los periodistas que participaron en la investigación inicial que destapó el escándalo, así como exfuncionarios y allegados a los principales acusados, entre los que destaca la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

Por el momento, el avance del debate oral está garantizado: el tribunal —integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— rechazó recientemente diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados que buscaban detener el juicio.