Causa Cuadernos: declaran Roberto Lavagna y Leonardo Fariña en una nueva audiencia clave El Tribunal Oral Federal N° 7 escuchará este martes los testimonios del exministro de Economía y del arrepentido en la causa "Ruta del dinero K", junto a Mariana Zuvic. Además, la Justicia deberá resolver si acepta los certificados médicos presentados por Miriam Quiroga para eximirse de declarar.

El juicio por la denominada “Causa Cuadernos” retoma su actividad este martes con una audiencia de gran peso político y judicial. El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) convocó a prestar declaración al exministro de Economía, Roberto Lavagna; al financista arrepentido, Leonardo Fariña; y a la dirigente Mariana Zuvic, reconocida por impulsar diversas denuncias sobre presunta corrupción durante la gestión kirchnerista.

El peso de los testimonios

Tanto Lavagna como Fariña cuentan con antecedentes recientes de participación en otros grandes expedientes vinculados a la obra pública:

Roberto Lavagna: El exministro de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner ya había declarado en el juicio por la causa “Vialidad”. En aquella ocasión, relató los pormenores de su salida del ministerio y aportó detalles sobre una investigación interna por la presunta cartelización en la adjudicación de obras viales, situación que provocó la suspensión de unos veinte proyectos dependientes del entonces Ministerio de Planificación Federal.

El exministro de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner ya había declarado en el juicio por la causa “Vialidad”. En aquella ocasión, relató los pormenores de su salida del ministerio y aportó detalles sobre una investigación interna por la presunta cartelización en la adjudicación de obras viales, situación que provocó la suspensión de unos veinte proyectos dependientes del entonces Ministerio de Planificación Federal. Leonardo Fariña: En su rol de arrepentido en la causa “Ruta del dinero K”, Fariña ya había declarado en la etapa de instrucción de “Cuadernos” ante el fiscal Carlos Stornelli. Sus intervenciones previas apuntaron a señalar que el dinero manejado por el empresario Lázaro Báez pertenecía en realidad a Néstor Kirchner, marcando, además, fuertes similitudes entre los esquemas de lavado de dinero investigados en ambas causas.

Cabe recordar que la acusación central de la fiscalía sostiene que, entre 2003 y 2015, funcionó una asociación ilícita liderada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según el expediente, en el marco de esta estructura, se trasladaban bolsos con dinero proveniente de sobornos de la obra pública hacia un departamento en el barrio de Recoleta, donde eran recibidos por el exsecretario Daniel Muñoz.

La situación de Miriam Quiroga

En paralelo a las citaciones del día, el TOF 7 tiene pendiente resolver la situación procesal de Miriam Quiroga. La exsecretaria de Néstor Kirchner estaba citada a prestar testimonio la semana pasada, pero se ausentó alegando no estar en condiciones de salud para afrontar la audiencia.

MIRA TAMBIÉN Bullrich se despegó de Milei y cuestionó el retiro del pliego de una jueza por ser cuñada de un periodista

La defensa de Quiroga presentó certificados médicos que acreditan un cuadro de aneurisma aórtica, hipertensión, depresión y estrés severo. Ante este escenario, la fiscal de juicio, Fabiana León, solicitó que, de concretarse finalmente su declaración, la misma se lleve a cabo en una sede judicial de la provincia de Córdoba o, en su defecto, en el domicilio de la testigo, pero con estricta presencia de personal de seguridad.

La declaración de Quiroga es considerada de suma relevancia para el expediente, dado que en el año 2013 confesó públicamente haber presenciado el movimiento de bolsos con dinero en la Casa Rosada durante los años de la administración kirchnerista, un testimonio que encaja directamente en el entramado del presunto circuito de recaudación ilegal que hoy se juzga.