Causa $Libra: en medio de fuertes cruces, interpelaron a Guillermo Francos Por primera vez desde que asumió, el gobierno de Javier Milei se ve obligado a dar explicaciones ante el Congreso sobre el caso de la criptoestafa. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el responsable de la cartera Justicia, Mariano Cúneo Libarona, faltaron a la cita

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados recibió este martes al Jefe de Gabinete Guillermo Francos, convocado para una interpelación por el caso $Libra, tras la postergación dispuesta hace una semana por la muerte del papa Francisco. También fueron citados el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el de Economía, Luis Caputo, pero el Gobierno decidió que no asistan.

Siguiendo el argumento de que fue una toma de decisión personal del Presidente de la Nación, Guillermo Francos buscó desligar a la Casa Rosada y relativizar el rol institucional de Javier Milei en la causa de la criptomoneda $Libra, en una sesión especial en Diputados que representó la primera interpelación al Ejecutivo en los últimos 30 años.

La jornada es una de las primeras iniciativas que toma la oposición para conocer el rol de Javier Milei y Karina Milei en la estafa $Libra. El miércoles 30 de abril se conformará la comisión investigadora de Diputados, que sistematizará convocatorias y buscará generar información vinculante para la causa. Está integrada por 14 opositores y 14 oficialistas o aliados, por lo que resta conocer las negociaciones para consensuar un presidente.

La sesión se vio demorada en su inicio por la ausencia de dos de los ministros convocados, que provocó un griterio con increpancias entre los bloques. Incluso, el diputado Fernando Carbajal citó el artículo 71 de la Constitución Nacional y remarcó su incumplimiento. Además de Francos y Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores, fueron interpelados Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, pero ambos desistieron de participar con distintos argumentos: “compromisos urgentes asumidos previamente”, dijo el titular de Justicia; “el Ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA”, se justificó el de Economía.

Desde la oposición, se lamentaron porque no pudieron correr a Francos del libreto oficialista y continúa sin quedar claro el discurso opositor sobre la causa $Libra, elemento central de la convocatoria cuyo objetivo principal es sostener la discusión en agenda. “Él no es el que tiene que estar acá. Algunas de las cosas que dice incluso son creíbles”, sintetizó un diputado peronista, mientras que un legislador aliado expresó que “esto era una exageración y ahora que lo consiguieron no supieron cómo sostenerlo. ¿Qué esperaban? ¿Un juicio político al Presidente?”.

Llegado el momento de la interpelación, el debut quedó a cargo de Unión por la Patria. “¿Por qué insisten en que el Presidente difundió una información cuando fue el primero en difundir el contrato?”, fue la pregunta que le hizo la diputada Sabrina Selva a Francos. “El Presidente tuvo la información que era pública, según lo ha expresado en una entrevista que era pública”, remarcó Francos. E insistió: “No tengo nada que ver ahí”.

MIRA TAMBIÉN YPF bajara los precios de su combustible un 4%

“¿Cómo pudo difundir algo que no era público?“, le repreguntó Selva. “Yo no manejo el sistema blockchain”, respondió Francos e insistió en que Milei “dijo claramente que era información pública”. En otro tramo de la interpelación, Francos se desentendió de la organización del Tech Forum del que participó Milei, además de Mauricio Novelli, uno de los supuestos empresarios detrás de $Libra.

A propósito de las informaciones periodísticas en las que se afirman que los empresarios del Tech Forum pagaron montos en dólares para fotografiarse con Milei, Francos le respondió: “Usted se guía por información de prensa, no está nada probado”. Ante otra pregunta del diputado Juan Marino sobre la relación del Presidente con Mauricio Novelli, quien visitó la Casa Rosada en más de una oportunidad, habilitado por Karina Milei, Francos aseguró no conocerla.

Al referirse a la hermana del presidente, Karina Milei, Franco dijo: “Aclarar que la secretaría general de la Presidencia, autoriza los ingresos a la Casa Rosada, pero la mera autorización no implica la participación en el evento”. Así, intentó dejar en claro que no fue la facilitadora de las reuniones con el Presidente.

Consultado por la declaración televisiva de Javier Milei de que sería defendido por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Francos aclaró que “el Presidente dijo que iba a consultar, o quiso decir que lo iba a consultar, pero claramente no que lo iba a representar”. Asimismo, remarcó que se comprendía como “una posibilidad de financiar emprendimientos privados por las vías normales” y dijo que “fue una decisión que tomó el Presidente en algo que el Estado no tenía ninguna participación”.

Al turno del radicalismo disidente de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal criticó al jefe de Gabinete por no asegurar la presencia de los otros ministros convocados, a lo que Guillermo Francos consideró que “no era mi obligación, cada funcionario sabe si tiene que venir o si no puede venir”. “No creo que tenga la gravedad institucional que usted le adjudica”, le respondió el funcionario del Ejecutivo a la diputada Danya Tavela.