Causa Silvina Luna: Pidieron indagatoria a Aníbal Lotocki por la muerte de la modelo El fiscal Pablo Turano solicitó que el cirujano declare como imputado ya que considera que fue su falta de acción lo que desencadenó el fatal desenlace

A más de un año de la muerte de Silvina Luna, la Justicia continúa investigando. El fiscal Pablo N. Turano, a cargo interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, solicitó al juez Santiago Bignone que se indague al cirujano Aníbal Lotocki, a quien acusa de ser “autor penalmente responsable” de la muerte de la modelo.

Según el informe pericial, la causa de la muerte fue una falla multiorgánica derivada de una hipercalcemia severa, producto de la inyección de polimetilmetacrilato (PMMA) que Lotocki le había aplicado años antes en los glúteos y piernas durante procedimientos estéticos. “Estaba obligado a tomar medidas para revertir o al menos mitigar el daño ocasionado”, señaló Turano, quien consideró que la omisión de cumplir con ese deber fue lo que derivó en la muerte de Luna.

Además, recordó que las cirugías que se le practicaron a la ex Gran Hermano entre 2011 y 2012 —una de ellas de carácter correctivo— provocaron la formación de granulomas que migraron por su cuerpo, afectaron distintos órganos y le generaron un cuadro crónico que la llevó a someterse a largos tratamientos médicos.

La denuncia fue impulsada por el abogado Fernando Burlando, representante de Ezequiel Luna, hermano de la víctima, quien había solicitado la autopsia y la investigación de los restos del material inyectado. Vale mencionar que Lotocki, se encuentra detenido desde octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, bajo prisión preventiva en el marco de otra causa por homicidio simple con dolo eventual, vinculada a la muerte de su paciente Rodolfo Christian Zárate.

En paralelo, en abril de este año, la Cámara Nacional de Casación confirmó su condena a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.