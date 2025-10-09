Realizaron allanamientos en la casa y oficinas de José Luis Espert La Justicia Federal de San Isidro avanza con medidas ordenadas por el juez Lino Mirabelli. Los procedimientos incluyen el domicilio del diputado, sus oficinas en el Congreso y sus teléfonos personales.

La Justicia Federal de San Isidro realiza este jueves allanamientos en la vivienda del diputado José Luis Espert, ubicada en Beccar, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico.

Las medidas se pusieron en marcha luego de que la Cámara de Diputados autorizara en la sesión del miércoles, con 215 votos a favor y tres abstenciones, el pedido formulado por el juez Lino Mirabelli para allanar diferentes domicilios.

El requerimiento judicial se mantiene bajo estricto secreto de sumario, pero fuentes legislativas confirmaron a La Nación que es amplio e incluye allanamientos en el domicilio del legislador, sus oficinas en el Congreso y el análisis de sus teléfonos celulares.

Tras la aprobación del permiso, el despacho de Espert en el Anexo B de la Cámara de Diputados fue fajado durante la noche del miércoles. Este jueves por la mañana, la Dirección de Seguridad del cuerpo legislativo despejó el pasillo para permitir el ingreso del personal judicial.

Cerca de las 11:30, los enviados del juzgado de Mirabelli ingresaron acompañados por funcionarios de la Cámara para cumplir con las medidas de prueba dispuestas en el expediente.

Los procedimientos forman parte de la investigación que busca determinar el origen de los fondos que el economista habría recibido del empresario Fred Machado, actualmente detenido y con pedido de extradición a los Estados Unidos.