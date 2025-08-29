Causa Spagnuolo: allanamientos en distintas sedes de la Agencia de Discapacidad La Justicia dispuso operativos simultáneos en el marco de la investigación por presuntos sobornos. También hubo un procedimiento en la droguería Suizo Argentina, señalada en los audios del exfuncionario

La Justicia avanza en la causa que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y este viernes ordenó allanamientos en las tres las sedes que el organismo tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Los operativos, realizados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, buscan documentación clave en el marco del escándalo de los audios atribuidos al ex titular Diego Spagnuolo.

En paralelo con eso, según informó TN, hubo un procedimiento en la droguería Suizo Argentina, mencionada en la investigación como una de las empresas que habrían pagado coimas a cambio de contratos estatales.

En los últimos días, los peritos que analizaron el celular de Spagnuolo informaron que se detectaron mensajes borrados del dispositivo. Los investigadores intentan establecer si allí figuraban conversaciones con Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o empresarios vinculados a la causa.

También se busca determinar si había contactos con los hermanos Jonathan, Emanuel o Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería.

La causa comenzó tras la filtración de una serie de audios en los que se hablaba del presunto pago de sobornos. Spagnuolo primero intentó desmentirlos diciendo que habían sido generados con inteligencia artificial, aunque después cambió la versión y los calificó como “ilegales”. Esa contradicción lo dejó aún más comprometido.

Tras el escándalo, el Ejecutivo lo desplazó junto a Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud. En su lugar fue designado como interventor Alberto Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria, que ahora deberá encabezar una auditoría interna.