Tras las medidas del Banco Central, subió el dólar y cerró a $1360 Luego de una apertura a la baja, la divisa norteamericana terminó el día al alza, según la cotización del Banco Nación; fueron $15 por arriba del cierre de ayer

La anteúltima semana previa a las elecciones bonaerenses cerró con un dólar al alza, y con acciones y bonos que muestran números mixtos, aunque con mayoría en rojo. Estos resultados se dan en un marco en el que el Banco Central (BCRA) impulsó más medidas para frenar al tipo de cambio.

La Comunicación A 8311 del BCRA, emitida hoy 29 de agosto, sorprendió a las entidades financieras con cambios en las reglas de juego del mercado cambiario. La norma se publicó en el último día hábil del mes, jornada clave por el vencimiento de los contratos de dólar futuro de agosto, el llamado día del fixing. El cambio de reglas de juego, orientado a calmar el frente cambiario, generó malhumor entre las entidades financieras.

La nueva decisión del Central (limitó que las entidades amplíen su posición en moneda extranjera en el último día hábil del mes) le quita atractivo a la cobertura cambiaria para los bancos, lo que podría disminuir la presión sobre el dólar. Sin embargo, la divisa estadounidense terminó al alza al cierre del mercado.

El dólar oficial minorista cotizó a $1360 en las pizarras del Banco Nación, $15 por arriba del cierre de ayer. Fue una suba de 1,1%. El precio reflejó la volatilidad del mercado, ya que al cierre se produjo un repunte luego de que la cotización abriera este viernes a la baja, en $1335. Según el relevamiento diario de operaciones del BCRA, los bancos lo comercializan a $1341,02, en promedio.

MIRA TAMBIÉN Causa Spagnuolo: allanamientos en distintas sedes de la Agencia de Discapacidad

El tipo de cambio oficial mayorista experimentó una suba del 0,8% en lo que va de la jornada, a una cotización de $1346. Pese a eso, continúa alejado del techo de la banda de flotación, que actualmente se encuentra en torno a los $1460. Esta medida se va ampliando de manera divergente un 1% mensual, según el acuerdo sellado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los tipos de cambio financieros arrancaron a la baja y cambiaron luego de tendencia, siguiendo el mismo camino que el oficial. El dólar MEP promedia la jornada a $1347, un aumento diario de $3,60 (+0,3%). Por su parte, el contado con liquidación (CCL) hace lo propio a una cotización de $1352, un 0,4% por arriba del jueves.

En las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se vende a $1345, por debajo de su valor de cierre de ayer, cuando estaba a $1350. A modo de comparación, en julio del año pasado alcanzó un récord nominal de $1500.

MIRA TAMBIÉN Desbarataron una red internacional de pedofilia en Salta

Acciones y bonos

La Bolsa porteña acompaña los malos números que se ven a nivel internacional en la jornada. De la misma manera que el Dow Jones y los mercados emergentes caen, el índice S&P Merval comenzó también este viernes en rojo. Luego repuntó, pero aún no revertir las pérdidas iniciales, ya que refleja una cotización de 1.995.784,80 unidades. Es decir, 0,08% detrás del cierre de ayer.

En el panel líder, conformado por las principales compañías que operan en el mercado, hay números mixtos, aunque con mayoría en rojo. Transener encabeza las que experimentan una suba, con un 4,23%. Le siguen Ternium (+3,48%) y Bolsas y Mercados Sociedad Anónima (+2,94%). En contrapartida, las que más caen son Sociedad Comercial del Plata (-2,71%), Edenor (-2%) y Banco Macro (-1,64%).

Los números negativos también se replican mayormente entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de Edenor retroceden 3%, seguidos por los de Cresud (-2,9%) y el BBVA (-1,5%). A diferencia de lo que sucede en la Bolsa porteña, sólo dos ADR se encuentran al alza. Telecom encabeza el ranking, con una suba del 1,1% y le sigue Despegar, con un avance de 0,2%.

MIRA TAMBIÉN Realizaron la apertura de sobres licitatorios para la obra del Acueducto de Vipos

En cuanto a los bonos soberanos, el comportamiento es dispar. Los Bonares registran caídas del 0,6% como el caso del AL41D, pero a la vez hay subas del 0,2% en el AL30D. En tanto, los Globales reflejan caídas de hasta 0,3%, en el caso del GD30D, y una suba del 1,2% del GD46D.

El riesgo país se ubicaba en 837 puntos básicos al cierre del jueves 28 de agosto, según el último dato disponible. Se trató de una baja de 16 unidades (+0,3%) respecto al fin de la jornada anterior.