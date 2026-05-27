Caputo sale a buscar $11 billones para refinanciar vencimientos El Gobierno nacional llevará a cabo este miércoles una licitación clave de títulos públicos en pesos y dólares. El Ministerio de Economía busca un alto nivel de roll over en la deuda en moneda local, mientras refuerza la estrategia de financiamiento en moneda extranjera.

En una jornada decisiva para las arcas del Tesoro, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, licitará este miércoles una serie de títulos públicos con el objetivo central de refinanciar vencimientos que alcanzan la cifra de $11 billones. La operación es seguida de cerca por el mercado, que mantiene la expectativa sobre la estrategia oficial respecto al nivel de roll over y el impacto en la liquidez de pesos.

Operaciones en moneda extranjera

Paralelamente al frente en pesos, la Secretaría de Finanzas abrirá dos nuevas operaciones en bonos en dólares (AO27 y AO28), con las cuales el Ejecutivo busca captar un total de cerca de US$ 555 millones, destinados íntegramente al pago de deuda pública.

El esquema para estas divisas se dividirá en dos jornadas:

AO27: Se espera una emisión de hasta US$ 305 millones, de los cuales US$ 150 millones se tomarán este miércoles y el resto en una segunda vuelta el jueves. En caso de concretarse, se alcanzaría el límite máximo de emisión de US$ 2.000 millones dispuesto para este título. MIRA TAMBIÉN Encontraron el cuerpo de la mujer de 52 años que había desaparecido en Bariloche

AO28: La colocación se repartirá entre US$ 150 millones para la primera jornada y US$ 100 millones para la segunda.

El menú de la oferta en pesos

Para la licitación en moneda local, el Gobierno presentó una amplia variedad de instrumentos, buscando captar el interés de los inversores en diferentes plazos y modalidades:

Letras capitalizables (Lecap): Una nueva emisión con vencimiento al 15 de septiembre de 2026.

Una nueva emisión con vencimiento al 15 de septiembre de 2026. Bonos ajustados por CER: Reapertura de los bonos cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7) y el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7).

Reapertura de los bonos cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7) y el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7). Bonos a tasa fija: Reapertura del bono en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28).

Reapertura del bono en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28). Letras vinculadas al dólar (Dólar Link): Nuevas emisiones con vencimiento el 31 de julio de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

La capacidad del Ministerio de Economía para absorber la liquidez de pesos o refinanciar estos compromisos será el termómetro de la confianza del mercado en la hoja de ruta financiera proyectada por el Palacio de Hacienda para los próximos meses.