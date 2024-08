Citan a declarar al ex jefe de la Residencia de Olivos por la causa de Fabiola Yañez y Alberto Fernández La Justicia llamó a Daniel Rodríguez, ex bombero de la Policía Federal y un hombre muy cercano al ex presidente. Esperan acceder a información fidedigna sobre el vínculo de la pareja.

Por Redacción - El Ocho 26/08/2024 · 10:44