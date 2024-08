Se conocieron nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: “Mi consejo es que hables lo menos posible” Las conversaciones son del 28 de junio de este año. En ese momento, el ex mandatario se comunicó con la ex primera dama, que participó de una audiencia por pedido del juez Ercolini. Le pidió disculpas, dijo que no tenía ganas de vivir y le sugirió que "diga lo menos posible".

Continúa la investigación en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y, mientras comienzan con sus declaraciones los primeros testigos, se conocieron nuevos chats con Fabiola Yañez: “Mi consejo es que hables lo menos posible“, le escribió el ex mandatario en uno de los mensajes.

La conversación data del 28 de junio de 2024. En ese momento, Yañez ingresó a una audiencia con el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa sobre el desmanejo de los seguros, quien le preguntó a la ex primera dama si, ante el hallazgo de chats e imágenes que probaban la violencia de género perpetrada por Fernández, estaba dispuesta a realizar una denuncia.

“Necesito que atiendas a Fioribello. Es muy grave el tema“, le escribió el ex jefe de estado y luego la llamó y hablaron durante 10 minutos, según muestran las capturas que publicó el medio Infobae.

Fioribello es Juan Pablo Fioribello, el abogado penalista que se encargó de representar a Yañez durante los últimos cuatro años. También actuó como mediador entre los integrantes de la pareja hasta que explotó el escándalo.

“Mi consejo es que hables lo menos posible“, fue otro de los mensajes de ese día.

“Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”, escribió Fernández ese mismo día.

El 28 del mes seis, Yañez participó de una audiencia por zoom desde Madrid por los mensajes encontrados en el celular de Cantero, secuestrado el 7 de marzo en el marco de la causa por los seguros. El juez Ercolini la notició de las fotos y las pruebas. Y le preguntó si quería hacer la denuncia por violencia de género. Yañez desistió y hasta rechazó ver las imágenes que ella misma le había mandado a Cantero en 2021.

A las 16:22 de ese mismo día, Yañez intentó calmar a su ex pareja: “Ya hablé con Juan Pablo, quedate tranquilo voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer” y Alberto insistía con sus disculpas: “Lamento todo, Creéme”.

La tensión había comenzado un día antes. El 27 de junio, el abogado Fioribello ingresó a los tribunales de Comodoro Py cerca de las 10 de la mañana. Ya había sido contactado de manera reservada. En el despacho del juez Ercolini se enteró que había un legajo reservado y mensajes que hablaban de violencia. Apenas salió del lugar, se comunicó con Yañez y facilitó su teléfono para coordinar la audiencia.

Al día siguiente, Yañez se conectó al zoom desde su departamento en Madrid. A las 17:46, Yañez intentó comunicarse con Fernández, pero no la atendió. “Necesito hablar con vos. Urgente”, escribió dos minutos después y vuelve a insistir.

Alberto Fernández contesta recién a las 19:20: “Creeme que lamento enormemente todo“. Yañez le avisa que en 15 minutos comenzaba la audiencia por Zoom.

“No hubiera nunca haber tenido que pasar por esto. Me viene internet por momentos. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia”, escribió Alberto.

Efectivamente, Yañez desistió ese día de hacer la denuncia y el juez Ercolini terminó archivando el legajo reservado el 1 de julio. A partir de ese momento, hubo varios días de calma, según cuentan los testigos que tenían contacto con ambos.

Los mensajes se interrumpen el 29 de junio, con un extenso texto de Alberto Fernández: “Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir. Te mando un beso”.