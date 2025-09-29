Citaron a Karina Milei para mañana, pero hay nula expectativa que se presente La Comisión Investigadora del caso Libra volverá a sesionar este martes a las 16, con la expectativa puesta en una nueva citación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, desde la oposición —que preside el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)— anticipan que es poco probable que la hermana del presidente Javier Milei se presente de manera voluntaria.

La comisión analiza pedir a la Justicia que se ordene su comparecencia con auxilio de la fuerza pública, en caso de un nuevo faltazo. Algo similar ocurrió con otros funcionarios que ya fueron convocados sin éxito: Roberto Silva (CNV), Paulo Starc (UIF), Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción) y María Florencia Zicavo (ex UTI Libra). En el caso de estos últimos, ya se solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que disponga su traslado forzoso.

Para esta sesión también fueron citados el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, impulsores de la criptomoneda; y el exasesor de la CNV, Sergio Morales.

Ferraro advirtió que, hasta ahora, ningún funcionario del oficialismo colaboró con la investigación: “Avanzamos sin apoyo del Gobierno, que sólo intenta obstruir”. Recordó además que se volvió a pedir explicaciones al presidente Javier Milei sobre la publicación de un contrato de Libra que aún no era público.

El titular de la comisión sostuvo que un eventual tercer incumplimiento de Karina Milei habilitaría formalmente a reclamar la intervención de la fuerza pública. A su vez, remarcó que Cúneo Libarona tiene la posibilidad de una reunión reservada para dar información y que se le requirió la entrega, en 72 horas, de documentación clave que todavía no fue remitida.

“El Gobierno debe entender que no se trata de un show, sino de una investigación seria, con obligaciones constitucionales y legales que cumplir”, concluyó Ferraro.