Espert, entre el Presupuesto 2026 y Denuncias de Narcotráfico: La Oposición Acorrala al Diputado El diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza) se encuentra en una situación doblemente comprometida: debe liderar el crucial debate del Presupuesto 2026 mientras que la oposición, principalmente Unión por la Patria (UP), busca destituirlo de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El Factor Narcotráfico: Pedido de Remoción

El escándalo estalló tras la difusión de documentos que sugieren que Espert habría recibido US$200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, para financiar su campaña presidencial de 2019.

Aprovechando esta revelación, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, presentó un proyecto para remover a Espert de su cargo al frente de la comisión. Martínez argumentó que “no se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia”. Aunque UP presiona, el resto de la oposición se mostró cautelosa, temiendo que esta movida desvíe el foco del debate presupuestario y le dé margen al Gobierno para negociar con los gobernadores.

La Prueba de Fuego: El Debate Presupuestario

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que Espert preside, comenzará a tratar la “ley de leyes” este miércoles con la visita del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La oposición está decidida a “marcarle la cancha” y no permitir un año más sin un presupuesto sancionado, como ocurrió en el pasado.

Los bloques opositores ya han chocado con Espert por la dinámica del trabajo, pidiéndole sin éxito que no convoque a reuniones los días miércoles (cuando sesiona la Cámara). Ante la negativa del diputado, la oposición tiene un “Plan B”: emplazar a la comisión a reunirse en días y horarios específicos durante la sesión del 8 de octubre, e incluso poner una fecha límite para la firma de los dictámenes.

Bajo Rendimiento en Campaña y Otros Señalamientos

A esta compleja coyuntura se suma el contexto electoral. Espert, quien encabeza la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, ha sido criticado internamente por su bajo perfil en la campaña, especialmente luego de una caravana “fallida” en Lomas de Zamora y tras la derrota de La Libertad Avanza en recientes comicios locales.

Además, el diputado fue señalado por supuestamente haber vinculado a Diego Spagnuolo (ex-Andis, implicado en denuncias de sobreprecios contra Karina Milei) con el presidente Javier Milei, lo que aumenta el malestar dentro de su propio espacio.

En resumen, Espert afronta el inicio del debate presupuestario con una fuerte presión política, un pedido de remoción por graves denuncias y la mirada crítica de su propia coalición ante su desempeño en la provincia.