Con cifra récord, se vendieron más de 1,8 millones de autos usados en 2025 La Cámara del Comercio Automotor informó que, de enero a diciembre, se comercializaron 1.887.024 vehículos, una variación positiva del 8,12 por ciento respecto a 2024. El Volkswagen Gol fue el modelo más elegido, con 104.581 transacciones

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en el 2025, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA) con 1.887.024 vehículos comercializados, una variación positiva del 8,12 respecto a 2024 (1.745.335 unidades). El anterior récord se había registrado en 2013, con 1.855.032 unidades.

El Volkswagen Gol sigue encabezando las preferencias entre los coches usados, con 104.581 unidades vendidas en los últimos doces meses. Le siguen la Toyota Hilux (74.097), Chevrolet Corsa y Classic (55.5019), VW Amarok (50.957), Ford Ranger (50.552), Ford EcoSport (39.401), Toyota Corolla (38.205), Peugeot 208 (38.079), Fiat Palio (35.938) y Ford Ka 33.516.

En el desagregado por provincias, las que mostraron un mayor crecimiento en las ventas de autos usados en el período enero-diciembre de 2025 fueron Formosa, con 29,68 por ciento; Santiago del Estero, con 25,24 por ciento; y Neuquén, con el 23,73 por ciento. Santa Fe mostró en ese plazo un incremento del 6,50 por ciento.

En el análisis del informe, el presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe, dijo que el 2025 “mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”.

Seguido, indicó respecto a las expectativas para el 2026 que “debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia sobre como evolucionaran las ventas durante este año”.