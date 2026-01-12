El Gobierno citó a los contadores de la AFA y la Superliga: investigan inconsistencias por US$ 450 millones La Inspección General de Justicia (IGJ) comenzará esta semana con las audiencias para que los auditores expliquen los balances presentados desde 2017. El Ministerio de Justicia advirtió que podría haber "sanciones severas" si no se justifican los gastos y el destino de los fondos antes del 20 de enero.

La disputa entre el Gobierno Nacional y la dirigencia del fútbol argentino escala un nuevo peldaño. A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), el Ejecutivo avanza con las citaciones a los contadores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Superliga, quienes deberán dar explicaciones sobre presuntas inconsistencias en los balances de ambas organizaciones.

El foco de la investigación está puesto en justificar flujos de dinero que ascienden a un total de US$ 450 millones. Las audiencias comenzarán esta misma semana y buscan echar luz sobre la administración de los fondos en la entidad madre del fútbol, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Ultimátum: el 20 de enero

El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, estableció el 20 de enero como fecha límite para que las entidades presenten la documentación adeudada. Según el detalle oficial, la AFA debe justificar movimientos por US$ 111 millones, mientras que a la Superliga se le reclaman explicaciones por US$ 340 millones.

Además, se exige respaldo documental sobre “gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”, recordando que se trata de asociaciones civiles sin fines de lucro con beneficios impositivos.

“Nadie tiene privilegios”

Desde la cartera de Justicia ratificaron su compromiso con la igualdad ante la ley: “Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ”.

Por su parte, Daniel Vítolo, titular de la IGJ, fue contundente: “Tienen ventajas impositivas y previsionales como los clubes de fútbol. Si no nos dicen los números, ¿Cómo hacemos?”. El Gobierno advirtió que la falta de respuestas derivará en “sanciones económicas severas” tanto para las entidades como para sus directivos.

El cronograma de las citaciones

Los auditores deberán presentarse para defender los números auditados en los últimos años:

Miércoles: Será el turno del contador Fernando Dubois , auditor de la Superliga, quien deberá responder por los balances entre 2020 y 2024.

Jueves: Se presentarán los contadores de la AFA Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi. Deberán explicar los ejercicios contables que van desde el 2017 hasta el 2024.