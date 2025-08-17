Con predominio de importados, las ventas por el Día del Niño cayeron un 5,2% La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó una suba del 30 por ciento del comercio electrónico que no alcanzó para frenar el recorte. En promedio, el ticket en jugueterías de cercanía fue de 13.000 pesos y en las grandes cadenas alcanzó los 38.000 pesos

Las ventas de juguetes por el Día del Niño 2025 registraron una caída del 5,2 por ciento en unidades respecto de de 2024, informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

En el informe, se detalla que el canal presencial aún concentra el 76 por ciento de las operaciones, mientras que el comercio electrónico creció un 30 por ciento hasta alcanzar el 24 por ciento de las ventas. En promedio, el ticket en jugueterías de cercanía fue de 13.000 pesos, mientras que en las grandes cadenas alcanzó 38.000 pesos, con predominio de productos importados.

Entre las tendencias de este año se destacaron los juguetes didácticos y de primera infancia, el auge de los juegos de mesa, los peluches de capibaras y el fenómeno viral del coleccionable Labubu, que agotó stock gracias a su difusión en redes sociales.

Calidad, seguridad y cantidad

Entre enero y julio las importaciones de juguetes aumentaron 114 por ciento en volumen y 84 por ciento en valor, llegando a 13.752 toneladas. Además, la CAIJ advirtió sobre riesgos de seguridad infantil ante la flexibilización de controles y el ingreso de productos a valores inferiores a tres dólares por kilo.

“El juego debe ser sin riesgos. La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina”, señaló el presidente de la Cámara, Matías Furió, quien adelantó que denunciarán a importadores que presenten documentación falsa.

La entidad también anunció el lanzamiento del Observatorio Argentino de Juguetes, que fiscalizará el cumplimiento de normas de seguridad en comercios y plataformas, otorgará el sello “juguete seguro” y trabajará con pediatras en la detección de riesgos emergentes.

La industria nacional del juguete está integrada por unas 180 pymes que emplean a más de 8.000 personas. Actualmente, el sector opera al 50 por ciento de su capacidad y reclama una reducción de impuestos y costos logísticos para competir frente al avance de las importaciones.