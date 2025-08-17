Se cumplen 175 años del fallecimiento del General José de San Martín Cada 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, prócer clave en la independencia sudamericana, al cumplirse este año 175 años de su fallecimiento.

Cada 17 de agosto, la Argentina rinde homenaje al General José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria” y una de las figuras más trascendentes en la historia de Sudamérica.

Nacido en 1778, San Martín se destacó como líder militar y político, y su legado permanece como símbolo de lucha por la libertad y la independencia. Fue el organizador y conductor del Ejército de los Andes, con el que protagonizó una de las gestas más recordadas: el cruce de la cordillera en 1817, acción estratégica que resultó clave en la liberación de Chile y Perú.

El 17 de agosto de 1850, San Martín falleció en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años. Desde entonces, la fecha quedó marcada como el “Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”, recordando no solo su figura, sino también su aporte a la independencia de tres naciones sudamericanas: Argentina, Chile y Perú.

Este año se cumplen 175 años de su muerte, una conmemoración que invita a reflexionar sobre su legado y la importancia de los valores de unidad y libertad que defendió a lo largo de su vida.