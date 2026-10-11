Con una agenda acotada, el Senado se reactiva para debatir Patentes y la Ley de Salud Mental Tras dos semanas de parálisis, el oficialismo buscará emitir dictamen sobre el tratado internacional y anunciar los consensos para reformar la normativa sanitaria. En paralelo, el Gobierno continúa las negociaciones para intentar suspender las PASO.

Con una agenda acotada, el Senado de la Nación retomará esta semana la actividad parlamentaria con el foco puesto en el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el avance de la demorada reforma de la Ley de Salud Mental. En paralelo, el Gobierno nacional mantiene las negociaciones en la Casa Rosada para reunir los consensos necesarios que permitan debatir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La reactivación de la Cámara alta llega tras dos semanas de virtual parálisis. Durante los últimos días, la única actividad registrada fue una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que debió ser conducida por el misionero Carlos Arce, debido a que todavía no asumió la libertaria Nadia Márquez en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto. Además, el cuerpo aún debe definir si el chaqueño Juan Cruz Godoy asumirá la presidencia de la estratégica Comisión de Legislación General. En este contexto, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, buscará reactivar el funcionamiento legislativo.

Dictamen por Patentes y próximos proyectos

El primer desafío oficialista será este jueves a las 14:00, en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, presididas por el libertario Francisco Paoltroni y el peronista Marcelo Lewandowski. El objetivo es emitir dictamen sobre el acuerdo de Patentes aceptando los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, los cuales establecen una reserva al capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional, tal como reclamaba el sector.

Si se logra el despacho, el Senado podría dar sanción definitiva al tratado en la sesión prevista para el jueves 22 de octubre. En esa misma jornada de recinto podrían incorporarse otros proyectos pendientes, como el Mercado Voluntario de Carbono, la denominada Ley Hojarasca y la propia reforma de Salud Mental.

Los cambios clave en Salud Mental

Bullrich pretende anunciar esta semana el acuerdo alcanzado con ministros provinciales y bloques aliados sobre el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo, el cual fue girado al Senado en abril y cuya comisión no se reúne desde el 20 de mayo. La intención es exponer los consensos junto con la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta.

La iniciativa contempla modificaciones sustanciales, especialmente sobre las internaciones involuntarias. Según la propuesta, la evaluación ya no quedará en manos exclusivas de un psiquiatra: deberán intervenir dos profesionales (uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría). Este tipo de internación se mantendrá solo cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, y el abordaje deberá adecuarse a la edad y situación afectiva del paciente. Además, se exigirá elaborar un plan de egreso desde el momento del diagnóstico y notificar anticipadamente a los familiares para coordinar el regreso del paciente a su entorno.

Por último, el proyecto incorpora un abordaje específico para menores de edad con consumo problemático de sustancias. La atención estará a cargo de equipos con formación infantojuvenil y, como uno de los pilares del texto oficialista, se incluirán explícitamente las adicciones a las drogas dentro del marco general de la salud mental.

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