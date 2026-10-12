12 de octubre: por qué es feriado en Argentina y qué se conmemora La jornada recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Aunque durante décadas se la denominó Día de la Raza, en 2010 se estableció el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Sin embargo, el calendario oficial de 2026 volvió a utilizar el nombre anterior, lo que reavivó el debate sobre su significado histórico.

El 12 de octubre es feriado nacional en Argentina porque conmemora la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a la isla de Guanahani, en las actuales Bahamas, en 1492. El acontecimiento marcó el inicio de un proceso de contacto entre Europa y América que transformó la historia de ambos continentes y dio lugar a profundas consecuencias para los pueblos originarios, entre ellas la conquista, la colonización y la pérdida de territorios y culturas.

En Argentina, la fecha fue establecida en 1917 como Día de la Raza, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. La denominación buscaba destacar los vínculos culturales con España y la herencia hispanoamericana. Con el paso del tiempo, esta interpretación comenzó a ser cuestionada por no contemplar suficientemente la historia, la identidad y los derechos de las comunidades indígenas, así como las consecuencias de la colonización.

En 2010, mediante el Decreto 1584, el Gobierno nacional cambió el nombre de la efeméride por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La modificación propuso una mirada centrada en el reconocimiento de las distintas identidades culturales, la memoria histórica y el respeto por los pueblos originarios. Esta perspectiva también se relaciona con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

Sin embargo, el calendario oficial de feriados de 2026 volvió a identificar la jornada como Día de la Raza, lo que generó nuevas discusiones sobre la denominación de la fecha. Este cambio de nombre en el calendario no modifica su condición de feriado nacional. El régimen general está contemplado en la Ley 27.399, que incluye el 12 de octubre entre los feriados trasladables. Por su parte, el Decreto 1027/2024 reguló los días no laborables con fines turísticos correspondientes a 2025, pero no estableció el cambio de denominación de esta efeméride.

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La fecha también recibe distintos nombres en otros países, de acuerdo con sus perspectivas históricas y culturales. En Bolivia se conoce como Día de la Descolonización; en Chile, como Día del Encuentro de Dos Mundos; en Venezuela, como Día de la Resistencia Indígena; y en Estados Unidos, como Columbus Day o Día de Colón. En España se celebra la Fiesta Nacional de España. Así, el 12 de octubre continúa siendo una jornada de reflexión sobre el encuentro entre culturas, la historia de la colonización y el reconocimiento de la diversidad de los pueblos.