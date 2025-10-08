Congreso bajo fuego: Sesión crucial en Diputados pone a prueba el poder de Milei La Cámara de Diputados se prepara para una jornada de alta tensión política este miércoles 8 de octubre. Con una convocatoria oficializada para el mediodía, la sesión se presenta como un verdadero termómetro de la gobernabilidad, con una agenda que entrelaza la reforma clave sobre los DNU con el explosivo caso Espert y los reclamos que apuntan directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La Ley de DNU en el Centro de la Escena

Uno de los principales focos de conflicto será el tratamiento de la reforma a la Ley 26.122, que busca limitar la potestad presidencial para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, obligaría a que cada decreto trate una única materia y establece que, de ser rechazado por una sola cámara o no ser tratado en 90 días, quedaría automáticamente sin efecto.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) ve esta votación con preocupación, temiendo un nuevo revés legislativo que socave una de las principales herramientas de gestión del presidente Javier Milei. Se especula que, de sancionarse, el Gobierno podría recurrir al veto presidencial, anticipando una escalada en la confrontación con el Congreso. Por su parte, la oposición se unifica en la idea de que esta reforma es un acto de “equilibrio institucional” frente al uso intensivo de decretos por parte del Ejecutivo.

Tensión Libertaria: El Futuro de José Luis Espert

El clima interno del oficialismo estará marcado por la crisis que envuelve a José Luis Espert. Tras su renuncia a la candidatura bonaerense, el diputado liberal quedó bajo la lupa por las denuncias que lo ligan al empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico.

Más allá de las controversias judiciales, su continuidad al frente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda está en riesgo. El propio presidente Milei impulsa un enroque, buscando posicionar a Alberto “Bertie” Benegas Lynch, referente del ala más dura de LLA. Sin embargo, bloques opositores ya anticiparon que insistirán en la remoción del economista, en un movimiento que expone las fisuras dentro de la coalición gobernante.

Interpelaciones y Presión Fiscal: Otros Frentes de Batalla

La extensa agenda de la sesión incluye otros puntos sensibles:

Karina Milei y Salud bajo la Lupa: Se buscará avanzar con la interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y al ministro de Salud, Mario Lugones , a raíz de la causa de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, originada por los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo. Esta movida renueva las tensiones internas en el corazón del Ejecutivo.

Se debatirá la designación de María Paz Bertero como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, nombramiento que genera resistencia en el oficialismo por su perfil militante feminista.

Se debatirá la designación de como Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, nombramiento que genera resistencia en el oficialismo por su perfil militante feminista. Presupuesto y Gobernadores: También se definirá el cronograma para el tratamiento del Presupuesto 2026 y se abordarán proyectos impulsados por mandatarios provinciales, como la redistribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y la recomposición de fondos para el IOSFA.

La sesión, que se prevé extensa y podría prolongarse hasta la madrugada, es vista por analistas como un punto de inflexión. En la previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la oposición busca exhibir la fragilidad parlamentaria del oficialismo, mientras que el Gobierno podría capitalizar el enfrentamiento como parte de su narrativa “contra la casta”. El resultado de las votaciones de hoy será determinante para el futuro político de La Libertad Avanza en el Congreso.