La Justicia determinó que Karen Reichardt será cabeza de lista de La Libertad Avanza y no Diego Santilli El juez Rampos Padilla resolvió que la segunda candidata deberá pasar al primer lugar de la nómina tras la renuncia de José Luis Espert y no así Diego Santilli, tal cual fue el planteo del partido de Milei. En paralelo, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires convocó a todos los partidos y al ministro del Interior, Lisandro Catalán, para resolver la cuestión de la reimpresión de las boletas.

El juez federal Alejo Ramos Padilla resolvió que la segunda candidata, Karen Reichardt, deberá pasar al primer lugar de la nómina tras la renuncia de José Luis Espert y no así Diego Santilli, tal cual era la intensión del Gobierno.

Este martes, la fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que correspondeía que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza, y no Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert.

El dictamen fue evaluado por la Justicia, en un inesperado revés para la estrategia electoral del Gobierno, que había solicitado que Santilli, tercero en la nómina, ascendiera al primer lugar.

Este miércoles, el juez federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla emitió su fallo dándole la razón a la fiscal y a otras dos presentaciones que se hicieron, una de ellas de Malena Galmarini, informa el diario Página 12, al atenerse al texto del decreto reglamentario de la ley de paridad en la participación de las mujeres en la actividad política –se cambia varón por varón y mujer por mujer en caso de fallecimiento o renuncia– o podría darle la razón a la fiscal Roteta.

El juez Alejo Ramos Padilla.

El magistrado declaró “la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 7 del Decreto 171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista, conforme los alcances establecidos en el punto VII de los considerandos de la presente”.

Los argumentos

De acuerdo a Página 12, el magistrado argumentó que “junto con el último suplente, se trata del único puesto de la lista de candidatos/as que, al quedar vacante, no afecta la paridad de género” porque como el puesto no está entre dos candidatos de distinto género no modifica la alternancia exigida por el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional.

“Por dar un ejemplo, si renuncia el candidato varón nro. 13 de una lista, la candidata nro. 12 y la nro. 14 quedarían consecutivas, afectando la alternancia establecida en el art. 60 bis del C.E.N. Ello no ocurre con el primer puesto de la lista de candidatos/as”, ejemplificó.

En su resolución, el magistrado con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires apuntó que tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, La Libertad Avanza “inesperadamente, agregó dos renuncias más” que “fueron presentadas en dos escritos idénticos y con igual formato”. Se trató de Lucía Elizabeth Benardoni, que ocupaba el puesto número 34 en la lista, y de María Gabriela Gobea, que estaba en el puesto número 5 suplente.

“La intempestiva renuncia de dos candidatas mujeres fuerza una situación en la que, de no realizarse el reemplazo de Santilli por Espert en el primer lugar de la lista, quedarían dos varones juntos al final de la lista de candidatos suplentes”, admite Ramos Padilla pero apunta a LLA por buscar “forzar” que un varón encabece la lista y al mismo tiempo que “otros 16 candidatos varones pasen por encima de las candidatas mujeres que originalmente se les anteponían”. Dijo que eso “resulta manifiestamente contrario a las normas de rango constitucional y legal que regulan la materia”.

“Resulta inadmisible que renuncias producidas en los últimos puestos de la lista de candidatos/as modifiquen la posición de los primeros puestos de la lista”, insistió el juez y dijo que en ese caso la solución lógica es que “las vacancias producidas modifiquen las candidaturas hacia abajo, pero nunca hacia arriba, tal como pretende la alianza en este caso”. El magistrado apuntó contra LLA por pretender “alterar artificialmente la composición de género”.

Por eso, Ramos Padilla resolvió “declarar la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 7 del Decreto171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista” y “no hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza”. En el anexo de su fallo dio la certeza de cómo estará la lista libertaria, encabezada por Reichardt y con Santilli como segundo candidato.

La lógica indica que habrá apelaciones y eso llevará el expediente a la Cámara Nacional Electoral, o sea a los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas.

En paralelo, este miércoles, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, integrada por la presidenta de la Corte, Hilda Kogan, el propio juez Ramos Padilla y el titular de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo, convocó a todos los partidos y al ministro del Interior, Lisandro Catalán, para resolver la cuestión de la reimpresión de las boletas. Las fuerzas políticas que presentan candidatos en el distrito más populoso del país son 18.

LLA presentó un escrito pidiendo que se reimpriman las BUP, con el costo a cargo del Estado. O sea, que el ciudadano común pague los 15.000 o 18.000 millones de pesos que son producto del escándalo del financiamiento narco a José Luis Espert.

La Junta Electoral le preguntará a Catalán si hay chances de reimprimir a tiempo y si hay presupuesto del Estado para ese fin.

En principio, los tiempos parecen no dar. Se dice que la distribución, mesa por mesa, hacer los bolsones y todo el operativo de armado y luego envío de los materiales a las casi 40.000 mesas, requiere de unos 10 días. La fecha tope para tener las boletas impresas, entonces, sería el 15 de octubre. Sin embargo, es un secreto a voces que la Casa Rosada presiona al Correo Argentino, el que maneja la logística, para que todo se haga muchísimo más rápido y se pueda reimprimir. Será tema central de la audiencia en La Plata.

De todas maneras, si no está firme el orden de la lista de LLA, porque se apela la decisión del juez, no se pueden reimprimir las boletas. Eso recién podría hacerse una vez que resuelva la Cámara Nacional Electoral respecto del orden. Pero también la reimpresión misma será motivo de decisión de la Junta Electoral bonaerense y de apelaciones ante la Cámara Nacional Electoral. Por ejemplo, el juez podría resolver que no se puede reimprimir porque los plazos están vencidos.

¿Baja Reichardt?

Según indica hoy Página 12, voceros de la fuerza libertaria reiteraron este martes que podrían bajar a Reichardt, cosa que sólo se puede concretar si ella presenta la renuncia. En LLA le dijeron a este diario que sólo bajarían a Reichardt “si es necesario”, o sea si la justicia les niega que Santilli vaya primero.