Continuará la búsqueda y la investigación del caso Loan Casación anuló el límite de dos meses impuesto. El tribunal consideró arbitraria la resolución y advirtió que la víctima, un niño aún desaparecido, exige agotar todas las medidas pendientes.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución de la Cámara Federal de Corrientes y ordenó continuar sin límite temporal la investigación por la desaparición Loan Danilo Peña, en el caso conocido por la sustracción ocurrida en Goya.

El fallo, dictado por la Sala III de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Juan Carlos Geminiani y Carlos Mahiques, hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, la PROTEX y los padres del menor, quienes habían cuestionado que la Cámara de Corrientes hubiera fijado solo dos meses para concluir la investigación.

Los magistrados coincidieron en que ese límite temporal era “arbitrario, irrazonable y contrario” a la obligación del Estado de investigar la desaparición de un niño y posibles delitos vinculados a trata de personas. Además remarcaron que la víctima continúa sin ser hallada y que existen numerosas medidas pendientes, lo que vuelve incompatible fijar un plazo tan breve.

Durante la audiencia, los padres del niño pidieron que la causa no se cierre: “Queremos saber algo de nuestro hijo”, expresó la madre. Casación también destacó que no están comprometidas, en esta etapa, las garantías de los imputados alegadas por la Cámara correntina y que la investigación no puede quedar sujeta a un plazo que impida la búsqueda del menor.