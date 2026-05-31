Crimen de Agostina: la Justicia profundiza la investigación y se prepara para agravar la imputación contra Barrelier Tras confirmarse el asesinato de la adolescente de 14 años, el fiscal Raúl Garzón prepara un cambio de carátula hacia homicidio agravado, que conlleva prisión perpetua. Mientras tanto, se esperan los resultados finales de la autopsia para determinar la mecánica del crimen.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba ingresó en una etapa definitoria. Con el hallazgo de los restos de la menor, el expediente, que hasta ahora se centraba en la privación ilegítima de la libertad de Claudio Barrelier, dará un giro sustancial: el fiscal Raúl Garzón prepara una nueva imputación por homicidio agravado, lo cual implicaría una pena de prisión perpetua en caso de condena.

Pruebas en el domicilio y los próximos pasos forenses

Los peritajes realizados en la vivienda del acusado, ubicada en calle Del Campillo al 800 (barrio Cofico), han sido fundamentales. En el lugar, los investigadores recolectaron manchas de sangre y detectaron indicios claros de una limpieza profunda, específicamente con lavandina en las paredes del living-comedor, una maniobra habitualmente empleada para intentar borrar restos hemáticos.

El equipo forense trabaja ahora para determinar con precisión la causa de muerte y los mecanismos empleados en el homicidio. Aunque el fiscal anticipó que el crimen habría ocurrido en las primeras horas tras la desaparición de la joven el sábado 23 de mayo, los estudios complementarios —que podrían demorar varios días— resultarán clave para oficializar la cronología exacta de los hechos.

Las líneas de investigación abiertas

La Justicia busca resolver ahora interrogantes fundamentales para cerrar el círculo probatorio:

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¿Actuó solo?: Se analiza si Barrelier contó con cómplices directos o indirectos. En este marco, se busca determinar qué ocurrió en la vivienda durante la madrugada del domingo y si otros convivientes advirtieron movimientos inusuales.

El móvil del crimen: Se investiga si existía una cuestión previa entre el agresor y la víctima, lo que podría llevar a nuevas citaciones al círculo íntimo de ambos.

Rastrillajes: Continúan los operativos en la zona de Ampliación Ferreyra, área vinculada al hallazgo de restos tras el análisis de cámaras de seguridad, recorridos vehiculares y datos de geolocalización de un Ford Ka negro. MIRA TAMBIÉN Caso Agostina: el padre contó que se reunió con el principal sospechoso y entregó una grabación a la fiscalía

La situación del detenido

Tras conocerse el asesinato y la contundencia de las pruebas acumuladas en su contra, resta definir cuál será la estrategia de defensa de Barrelier: el detenido deberá decidir si rompe el silencio ante la fiscalía o si mantiene su postura inicial. Paralelamente, la Justicia analiza por qué el sospechoso había sido liberado el año pasado, tras ser imputado previamente por privación ilegítima de la libertad contra una expareja que logró escapar y pedir auxilio a los vecinos.