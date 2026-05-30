Caso Agostina: el padre contó que se reunió con el principal sospechoso y entregó una grabación a la fiscalía Gabriel Vega, padre de la adolescente desaparecida en Córdoba desde hace siete días, aseguró que se reunió con Claudio Barrelier antes de que fuera detenido. También pidió que quienes tengan información colaboren con la investigación y sostuvo que el acusado “no actuó solo”.

Mientras continúa la intensa búsqueda de Agostina Vega en Córdoba, su padre, Gabriel, rompió el silencio y reveló que mantuvo una conversación cara a cara con Claudio Barrelier, el hombre detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad en el marco de la investigación por la desaparición de la adolescente de 14 años.

Según contó, tras regresar de un viaje que realizaba en la provincia de San Luis cuando fue notificado de la desaparición de su hija, comenzó a investigar por su cuenta quién era el sospechoso y logró contactarlo para mantener un encuentro.

En una entrevista con TN, Gabriel aseguró que grabó toda esa conversación y que posteriormente entregó el material a la fiscalía. “Hay una grabación de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras“, sostuvo, aunque aclaró que no puede revelar detalles por el avance de la investigación.

El padre de Agostina relató que se enteró de la desaparición el domingo por la tarde mientras realizaba una actividad de trekking junto a su esposa y amigos en San Luis. “Me llamó el padrino de Agostina y me dijo que estaba desaparecida. En ese momento me agarró una crisis de nervios”, recordó.

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Según explicó, el lunes emprendió el regreso a Córdoba y comenzó a interiorizarse sobre la causa. “No tenía ni un dato de este supuesto Claudio y del otro lado no me brindaban nada”, afirmó en referencia al entorno materno de la adolescente.

Durante la entrevista, Gabriel también deslizó sospechas sobre posibles vínculos entre Barrelier y la madre de la menor. “Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo”, dijo, aunque reconoció que se trata de una interpretación personal.

Además, sostuvo que el principal sospechoso no habría actuado solo. “Esta persona no actuó sola, hay varias personas metidas“, aseguró. En la misma línea, consideró que el detenido “armó una coartada” y que existirían personas que colaboraron con él, aunque evitó mencionar nombres.

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“Lo único que necesito es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer“, remarcó. También reclamó que todas las personas que puedan aportar información lo hagan ante la Justicia. “Necesito que la gente que sabe lo que pasó diga la verdad”, insistió.

En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, Gabriel agradeció a quienes participan de la búsqueda y pidió que cesen las especulaciones. “Ayúdenme a encontrarla“, expresó visiblemente conmovido.

El hombre también recordó las difíciles pérdidas familiares que atravesó recientemente. Contó que sus padres murieron en un accidente de tránsito y que hace poco más de un mes falleció su hermana. “Lo único que me queda es Agostina y mi esposa, así que yo la voy a encontrar”, afirmó.

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La desaparición de Agostina mantiene en vilo a Córdoba desde hace siete días. Este sábado más de 200 personas participaron de un amplio operativo de rastrillaje en un predio de unas 240 hectáreas en barrio Ampliación Ferreyra, donde los investigadores buscan pistas que permitan determinar qué ocurrió con la adolescente.