Cristina Kirchner: archivaron el reclamo civil por la causa Vialidad La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá afrontar el pago de una indemnización civil de 22.000 millones de pesos en el marco de la causa Vialidad. La Justicia civil y comercial federal declaró la caducidad de la instancia, al comprobar que durante seis meses la Dirección Nacional de Vialidad no impulsó el expediente, un requisito indispensable para que la demanda siga adelante.

El fallo fue dictado por el juez Marcelo Bruno dos Santos, quien aceptó el planteo de la defensa de la ex mandataria. La inactividad de Vialidad se extendió a lo largo de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, cuya administración incluso dispuso la disolución del organismo el mes pasado.

El reclamo había sido iniciado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de recuperar fondos presuntamente desviados en la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez. En total, se reclamaban 22.300 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios.

Si bien la decisión puede ser apelada, el expediente civil queda archivado y no afecta la condena penal de seis años de prisión e inhabilitación perpetua que pesa sobre Cristina Kirchner por fraude en la obra pública. Como parte de esa sentencia, aún se mantiene vigente el decomiso de 684.000 millones de pesos contra la ex presidenta y otros ocho condenados, medida que actualmente está bajo revisión en la Cámara Federal de Casación Penal.

En su resolución, el juez dos Santos señaló que la caducidad busca evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales y garantizar “paz, seguridad y una buena administración de justicia”.