ANMAT emitió una alerta por posible contaminación en tomate triturado de una marca reconocida La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia preventiva tras detectarse la posible presencia de gusanos en envases de tomate triturado marca Marolio.

Según el organismo, el hallazgo fue reportado en el municipio de Rojas, Buenos Aires, luego de que familias alertaran sobre el producto distribuido en escuelas. Se trata del lote L25114, con vencimiento en abril de 2027, elaborado por Marolio S.A. en Mendoza.

Recomendaciones de la ANMAT

A la población: no consumir el lote señalado y notificar a la autoridad sanitaria local.

A comerciantes: cesar la venta del producto y contactar a sus proveedores.

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) informó que ya se notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza y de Buenos Aires para avanzar en la investigación y coordinar medidas conjuntas.

Antecedentes recientes

Días atrás, la ANMAT también prohibió la venta del suplemento dietario “Colostrum, Restore & Revitalize” de la marca Wondercow, detectado en plataformas de venta online sin registro ni autorización en Argentina.

La medida forma parte de los controles que el organismo viene reforzando en alimentos y suplementos para proteger la salud pública.