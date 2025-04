Cristina Kirchner criticó el plan económico del Gobierno Sin mencionar al presidente Javier Milei, la máxima mandataria escribió un extenso mensaje donde criticó la situación económica actual. Además, revindicó sus mandatos y entre 2003 y 2015.

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, compartió un extenso mensaje en las redes sociales en dónde comparó el plan y la situación económica actual con gobiernos anteriores. “El periodo más virtuoso para los salarios (y por lo tanto para la vida de millones de argentinos), fue entre 2003 y 2015”.

En su mensaje, la exmandataria compartió un informe de Argendata en el que se compara la participación de los asalariados en el PBI de Argentina, entre los años 1935 y 2024. “A la inmensa mayoría de los argentinos no le alcanza la guita para nada y la vida cotidiana se hace muy pesada y cada vez más dificil”, analizó Cristina sobre el plan económico del Gobierno.

El mensaje de Cristina Kirchner contra el plan económico de Javier Milei

En detalle, la líder el Partido Justicialista (PJ) utilizó su cuenta de X para compartir un informe que busca comparar la participación de los asalariados en el PIB durante distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina. Según la expresidenta, el concepto que mide la implicación de los trabajadores “prueba (de manera inapelable) con qué gobiernos la plata te alcanzaba para comprar más cosas, llegar tranquilo a fin de mes y hasta ahorrar”.

En ese sentido, la exmandataria detalló: “el cuadro fue publicado por Argendata, sitio perteneciente a la fundación de investigación en Buenos Aires llamada FUNDAR, insospechada de ser peronista, kirchnerista o cualquier cosa que se le parezca… O sea… no son ni feos, ni sucios, ni malos”.

Luego de las aclaraciones – y en base al gráfico que compartió junto con el mensaje – Cristina Kirchner aseguró que “el período más virtuoso para los asalariados fue entre 2003 y 2015” con “tres gobiernos del Peronismo o Kirchnerismo” que coinciden con los lapsos en que ella y su exmarido, el expresidente Nestor Kirchner, gobernaron el país.

“El otro, fue el periodo comprendido entre 1942-1954 (ascenso de Perón desde la Secretaria de Trabajo y Previsión hasta Presidente)”, aseguró y destacó un último periodo que “tuvo su pico en 1974 (año de la muerte de Perón en la presidencia)”. En contrapartida, Cristina Kirchner sostuvo que, en la actualidad, “a la inmensa mayoría de los argentinos no les alcanza la guita para nada”.

Sobre el informe compartido, la expresidenta reflexionó: “que los responsables políticos de los periodos de mayor participación de los trabajadores en el PIB hayan sido, y sigan siendo, perseguidos, condenados y proscriptos… no es ninguna casualidad”.

“Como tampoco lo es que los responsables de las estafas financieras del 2001 y el 2018 vuelvan, una y otra vez, a manejar el Estado, endeudándolo cada vez más, hundiendo en la miseria y el dolor a millones de argentinos”, sentenció.



Causa Vialidad: la Corte Suprema movió la primera ficha en la causa contra Cristina Kirchner

La reflexión de la presidenta del PJ sobre el accionar de la Justicia del país se da a tan solo unos días de que la Corte Suprema de Justicia hiciera el primer movimiento en la causa por el direccionamiento de las obras públicas de Santa Cruz, conocida como Vialidad, por la que la expresidenta está condenada en segunda instancia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti corrieron vista al procurador interino Eduardo Casal el recurso de queja del fiscal Mario Villar. El representante del Ministerio Público ante la Casación sostuvo el pedido de Diego Luciani y Sergio Mola de doblar la condena de Cristina Kirchner. El reclamo es por la incorporación de la figura de asociación ilícita y la pena de doce años de prisión, en lugar de los seis por los que fue condenada.

De esta manera, los magistrados hicieron un primer movimiento con uno de los 17 recursos de queja que llegaron en marzo pasado. Empezaron, como es habitual, por el planteo de la fiscalía, que además de doblar la condena de Cristina pide la revocatoria de las cuatro absoluciones .

Cabe destacar que el fiscal no tiene plazos establecidos y su dictamen no es vinculante, lo que significa que la Corte puede seguir o no sus lineamientos. En tanto, el recurso de queja de Cristina Kirchner, que pide su absolución se encuentra actualmente en la secretaria número 3 de la Corte -que es la secretaria penal- y no tuvo movimientos hasta el momento.

