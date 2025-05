Cristina Kirchner fustigó al Gobierno de Milei en un acto por el 25 de Mayo: “No construyeron nada” La expresidenta criticó el plan económico de Milei y comparó su política económica con la implementada por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto este domingo al mediodía en el marco del Encuentro de la Cultura Popular en el barrio Saldías en la Ciudad de Buenos Aires. Allí recordó “el nacimiento de la Patria” y los 22 años del día de asunción de Néstor Kirchner como mandatario argentino.

La exmandataria destacó y enumeró algunos de los aportes a la Cultura que hizo durante su propia gestión, y en ese marco criticó sobre la actualidad: “¿Se dieron cuenta de que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio, nada. Le cambian el nombre. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron. Qué mediocres, qué chatos. ¿Quién se va a acordar de estos tipos en 20 años?”.

Precisó que Néstor Kirchner “fue hijo del default” del 2001, al que destacó como “el más grande de la historia”. También comparó la política económica de este gobierno con la implementada por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar: “No había sindicatos, no había partidos políticos, no había protestas y al que hacía algo se lo llevaban y al que no hacía también. Y a pesar de no tener oposición, fracasó”.

Cristina Kirchner consideró que “el principal problema que tiene el gobierno de Milei es que no tiene dólares” y advirtió que distraen “largando bombas de humo para que discutamos cosas que pasan al olvido”.

Preguntó entonces si alguien recordaba el Pacto de Mayo, firmado en julio pasado. Lo comparó con “lo que están haciendo ahora”. Y citó la frase dicha días atrás por el ministro de Economía (“tus dólares tu decisión”), y siguió con una crítica irónica: “Escuchame, un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa?”. “El consumo se ha ido al corno y no lo pueden repuntar. Este sostenimiento que se está haciendo posiblemente hasta las elecciones próximas, y tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. Creo que de seguir, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana”.

Durante su discurso, la también exvicepresidenta le habló directamente a sus seguidores y dejó un mensaje hacia la interna del peronismo: “Tenemos que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos. Esto requiere capacidad de análisis, poder ver más allá de la próxima elección y, fundamentalmente, dejar de lado las mezquindades y los egos, que han provocado fragmentación inútil. Cuando hay debate, nunca hay fragmentación, hay síntesis siempre, porque es una idea finalmente que alumbra y encarna en la sociedad”.