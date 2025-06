Cristina Kirchner habló en Parque Lezama “gran y absoluta fracasada” y dijo que “la gente no come policías”. Desde el corazón de Parque Lezama y ante una multitud, la ex presidenta Cristina Kirchner reapareció con un duro discurso contra el gobierno de Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich. Denunció persecución, cuestionó el modelo económico libertario y advirtió: “Este modelo se cae”.

20/06/2025