Cristina pidió no usar tobillera: qué puede hacer y qué no en prisión domiciliaria La ex presidenta pidió cumplir la sentencia en casa de su hija Florencia, en el barrio de Constitución, pero sin monitoreo electrónico. Según la Ley, puede seguir trabajando y hasta salir de vez en cuando con autorización judicial en casos excepcionales. Qué más

Por Redacción - El Ocho 11/06/2025 · 8:42