Cristina sobre la derrota electoral: error del desdoblamiento en Buenos Aires y el miedo a que explote todo La ex presidenta compartió en sus redes una carta a la militancia peronista en la que analiza los resultados de la votación legislativa. Más allá de las críticas a Axel Kicillof, pidió la unidad del peronismo.

Cristina Kirchner publicó en redes sociales un documento político titulado Elección 26 de octubre en el que analizó los resultados de los últimos comicios. La ex presidenta cuestionó la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales, a la que calificó como un “error político” que tuvo consecuencias nacionales. Pero, más allá de las críticas, promovió la unidad del peronismo.

“La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”, escribió. “Lo dijimos públicamente el 14 de abril… Instruí a nuestra fuerza política a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral, que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez, para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”.

Cristina recordó que en aquel momento advirtió el riesgo de separar los comicios y que incluso lo hizo “de corazón”. “No me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones”, aclaró. Según consideró el adelantamiento de los comicios provinciales actuó como una suerte de “balotaje anticipado”, que permitió reagrupar el voto antiperonista y condicionó el resultado del 26 de octubre.

“Adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional”, manifestó.

Para la ex mandataria, la derrota también obedeció a la “campaña del miedo” impulsada -según dijo- por sectores que advirtieron que si el Gobierno perdía las elecciones “todo iba a explotar”. Incluso, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de condicionar el apoyo del Tesoro de Estados Unidos a una victoria de Javier Milei.

En otro tramo, denunció una “ofensiva para romper el peronismo”, vinculando su prisión y proscripción con una “estrategia de disciplinamiento político, mediático y judicial” destinada a debilitar el campo nacional y popular”.

Por último, CFK apoyó la unidad peronista. “Sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática”, escribió y concluyó: “Necesitamos dirigentes con cabeza, corazón y mucho, pero mucho coraje”.