Daniel Scioli fue redesignado como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes A través de un decreto publicado este lunes, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del funcionario en la cartera, manteniendo su cargo con carácter "ad honorem". Además, se oficializó la llegada de Ezequiel Galli a la Jefatura de Gabinete.

El Gobierno Nacional oficializó este lunes la redesignación del licenciado Daniel Osvaldo Scioli al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, área que se encuentra bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete.

La medida fue formalizada a través del Decreto 606/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y del actual jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según detalla el texto oficial, Scioli continuará ejerciendo sus funciones con carácter “ad honorem”, estableciendo el 8 de julio de 2026 como fecha de inicio de esta nueva etapa en la gestión.

Nuevas designaciones en el equipo de Santilli

En paralelo a la ratificación del ex gobernador bonaerense, el Ejecutivo avanzó con otras definiciones clave para el ordenamiento del equipo de trabajo en la Casa Rosada.

Mediante el Decreto 607/2026, publicado en la misma edición del Boletín Oficial, se confirmó el nombramiento del abogado Ezequiel Galli como nuevo titular de la Unidad de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Al igual que en el caso de la Secretaría comandada por Scioli, la designación del nuevo funcionario rige formalmente a partir del 8 de julio de 2026.