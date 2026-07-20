El Gobierno reglamentó el cálculo de aportes sindicales de la reforma laboral El Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, deja afuera conceptos no regulares como horas extras, bonos y aguinaldo.

El gobierno nacional reglamentó el Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que determina un nuevo cálculo para los aportes sindicales en el marco de la Reforma Laboral.

La normativa establece pautas puntuales sobre qué conceptos salariales integran la base de cálculo de los aportes y contribuciones sindicales, e impone controles estrictos sobre la administración de estos fondos, publicó Noticias Argentinas.

El decreto aclara que la base para calcular los aportes previstos en las convenciones colectivas de trabajo debe estar constituida únicamente por el salario básico convencional de la categoría del trabajador, sumado a las sumas remunerativas normales y habituales de pago mensual.

Con el fin de evitar interpretaciones amplias que encarezcan los costos laborales, el texto detalla una lista de conceptos que no integrarán la base de cálculo: premios y bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario (aguinaldo), plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro concepto que no se abone de forma normal, habitual y mensual.

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Asimismo, el texto oficial reafirmó que las contribuciones que los empleadores acuerden en favor de las asociaciones sindicales deben tener un destino específico: obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural que beneficien directamente a los trabajadores.

En tanto, la norma también determina que para asegurar el cumplimiento de esta finalidad estos fondos deben ser objeto de una administración especial. Esto implica que el sindicato debe llevar y documentar estos recursos por separado de sus bienes y fondos sindicales generales, garantizando así una mayor trazabilidad del dinero.

Esta medida se da en el marco de la Ley de Modernización Laboral, considerando que estas precisiones brindan “certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación, contribuyendo a su efectivo cumplimiento”, previo a la homologación de nuevos acuerdos colectivos.

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Antes de la reforma, los aportes sindicales en Argentina eran automáticos. Los convenios colectivos establecían cuotas sindicales y aportes solidarios obligatorios que se descontaban del salario del trabajador sin importar si estaba afiliado o no al sindicato.