Decretaron asueto administrativo para empleados públicos en vísperas de Navidad y Año Nuevo La medida, oficializada mediante un decreto en el Boletín Oficial, establece días libres para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025. El objetivo es facilitar los preparativos y el encuentro familiar durante las fiestas.

El Gobierno Nacional, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, oficializó el asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y Manuel Adorni, buscando así facilitar los preparativos y los desplazamientos familiares en vísperas de las celebraciones de fin de año.

Según lo establecido en el Decreto 883/2025, estas fechas poseen un “arraigado significado cultural, social y familiar para los argentinos, y suelen ser motivo de reunión y celebración con seres queridos”.

El Gobierno argumentó que consideró “oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

Además de la razón social y familiar, el Ejecutivo señaló que la implementación del asueto tendrá un efecto positivo en el sector turístico y, a su vez, no generará ningún gasto adicional para el Estado.