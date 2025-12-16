Tras la renuncia de Daniel Thillard, Darío Wasserman asume la presidencia del Banco Nación El funcionario se desempeñaba como vicepresidente de la entidad. El cambio en la cúpula fue comunicado este martes.

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, deja la institución y será reemplazado por el vicepresidente, Darío Wasserman, en medio de los cambios del Poder Ejecutivo.

Como anticipó la agencia Noticias Argentinas, el funcionario que respondía al gobernador Juan Schiaretti presentó su dimisión al cargo que ocupará un hombre del riñón de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Economía, la administración libertaria precisaron: “El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″.

En la misma línea, ampliaron: “En su lugar, asumirá el actual vicepresidenta, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”.

MIRA TAMBIÉN Sube el dólar y baja el riesgo país tras la modificación de esquema cambiario

Asimismo, desde el Palacio de Hacienda que lidera Luis Caputo revelaron que el hasta entonces funcionario reveló que el organismo que lideraba “ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno como solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central”.

“Durante su gestión, el banco volvió a trabajar de banco, se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros”, subrayaron en la cartera.

Por su parte revelaron que Tillard agradeció al libertario y a Luis Caputo por la confianza. Lo cierto es que con la salida del hasta entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el cordobés quedó acéfalo. De esta forma, la menor de los Milei optó por designar a un hombre de su confianza al tanto de la actividad, dado que se desempeñaba como vicepresidenta del Banco Nación.

MIRA TAMBIÉN Denuncian que una madre se fugó con $17 millones de la fiesta de egresados y los perdió en el casino

Wasserman estuvo al frente de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, presidió la firma Móvil SGR y fue titular la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas. Es además esposo de la legisladora porteña, Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei, y mantiene buen vínculo con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El cambio llegó horas más tarde de que el Ministerio de Economía anunciara la renuncia de Juan Alberto Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la designación de Andrés Edgardo Vázquez, de vínculos directos con el consultor.

Fuente Noticias Argentinas