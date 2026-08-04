Demoraron a Facundo Moyano por una presunta agresión contra su pareja, una joven modelo rosarina El dirigente sindical fue imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Su pareja, Candela Arizaga, de 23 años, permanece internada en el hospital Pirovano.

El dirigente sindical y exdiputado nacional Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada de este martes en la ciudad de Buenos Aires, luego de ser denunciado por una presunta agresión contra una mujer en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

La intervención policial comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en un edificio ubicado en avenida del Libertador al 5400.

Según las primeras informaciones, el encargado del inmueble declaró que Moyano había salido precipitadamente del edificio detrás de una mujer. Ambos fueron localizados e interceptados unas cuadras más adelante, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre.

La joven, de 23 años, es Candela Arizaga, una modelo rosarina que estaría en pareja con el dirigente gremial. Además, tuvo una relación con el cantante de cumbia L-Gante.

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Fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y trasladada al Hospital Pirovano, donde permanecía internada.

Moyano, hijo del dirigente camionero Hugo Moyano y referente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa), fue trasladado a la Comisaría Vecinal 3A.

En el caso tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño, que deberá definir las próximas medidas y establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.

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La causa se encuentra en una etapa inicial y, por el momento, no se informó oficialmente cuál es la imputación contra Moyano ni si continuará detenido.