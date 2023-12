Denunciaron a Milei y su gabinete por el DNU, y los judiciales lanzaron un paro nacional ATE realizó una presentación penal contra el presidente y su equipo por “abuso de autoridad” y “arrogarse la suma del poder público”. Ya hay ocho amparos que buscan frenar el decreto por "inconstitucional". Los judiciales realizan una medida de fuerza y se suman a la CGT.

El decreto del presidente Javier Milei que derogó o anuló unas 300 leyes sin debate previo generó, además de críticas y amparos judiciales, una denuncia por “abuso de autoridad” contra el primer mandatario y su gabinete

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmó la presentación penal contra “todos los involucrados en el DNU”.

El sindicalista publicó en su cuenta de la red social X (Twitter) que la acusación es por “abuso de autoridad” y delitos “previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P.; usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3, del C.P.); delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno”.

“No sólo estamos frente a un caso de abuso de la autoridad, sino que además el #Ejecutivo pretende arrogarse facultades propias de los otros poderes. Por eso el delito también podría ser tipificado como una usurpación de título (art. 243, inc. 3, del C.P.)”, explicó Aguiar.

El anuncio llega después de que Aguier ratificara que esa organización gremial se movilizará este miércoles en el marco de una nueva Jornada Nacional de Lucha, para repudiar la disposición oficial de “despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional”.

De esta forma, ATE informó además que se sumará a la concentración convocada por la CGT a la Plaza de los Tribunales contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 que fue promulgado la semana pasada por el Poder Ejecutivo.

MIRA TAMBIÉN La cámara pyme apoyó el nuevo Sistema Estadístico de Importaciones anunciado por el Gobierno

Los judiciales harán un paro de 24 horas

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn), que lidera Julio Piumato, anunció para mañana a un “paro nacional por 24 horas acompañado de un acto en reclamo de la inmediata recomposición salarial correspondiente al mes de diciembre”, en coincidencia con la marcha de la CGT contra el DNU del Gobierno.

Piumato indicó a Télam que “haremos un paro en todo el país sumado a un acto en Plaza Lavalle por el reclamo salarial, pues no tenemos cerrada todavía la recomposición de diciembre y estamos reclamando porque la inflación se comió buena parte del salario”.

MIRA TAMBIÉN Javier Milei afirmó que si el Congreso rechaza el DNU llamará a un plebiscito

“Esta medida de fuerza la resolvimos antes de la convocatoria que realizó la CGT para presentar la demanda (contra el DNU), por eso hacemos el acto aquí en Plaza Lavalle, sobre la calle Tucumán. Lo vamos a hacer a partir de las 9 y en todas las delegaciones de la UEJN del país”, explicó.

No obstante, resaltó que el gremio “acompañará la presentación del amparo de la CGT parta anular el DNU”.

Ocho amparos contra el DNU

MIRA TAMBIÉN Supermercados aplicarán descuento de 20% en 20 productos de la canasta básica

El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya recibió ocho amparos judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía impulsado por el presidente Milei.

Según informó Ambito, se trata de pedidos de suspensión del decreto hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma.

Uno de los amparos dados a conocer este martes fue el de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien calificó al documento como “inconstitucional” y resaltó la importancia de “no innovar”, una medida que impediría que le decreto sea aplicable hasta una resolución de la Justicia.

“El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes. No me meto en el fondo. Algunas cosas que están ahí las comparto como la derogación de la ley de alquileres, que pelee para que no saliera, pero no comparto el mecanismo”, dijo en declaraciones a la prensa.