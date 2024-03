Descontarán el día a las empleadas públicas que adhieran al paro por el Día Internacional de la Mujer Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

El Gobierno confirmó que que descontará el día a las empleadas públicas que este viernes adhieran al paro convocado por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa.

A pesar de sus definiciones, el funcionario se encargó de aclarar que se trata de una medida que trasciende la fecha del movimiento de mujeres y no descartó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género programe alguna actividad en conmemoración de la jornada histórica.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, precisó sobre la medida de fuerza.

Dónde es la marcha del 8M

Como todos los 8 de marzo, se prevé una jornada de movilizaciones, actividades conmemorativas y actos en distintas partes del país, que serán respaldadas por un un cese de tareas en la administración pública.

Agrupaciones de izquierda convocan a una “gran jornada unitaria de lucha por el #8M” con una movilización que comenzará a las 16 en Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso.

Desde la mesa coordinadora de Ni Una Menos argumentaron que la protesta se hará en denuncia a “la grave crisis alimentaria y habitacional que están atravesando las mujeres de todo el país”.

Al respecto la dirigente del Nuevo MAS y convocante, Manuela Castañeira, planteó: “Milei quiere imponer un retroceso en materia de nuestros derechos. Plantea ataques y provocaciones contra el aborto legal, como lo hizo hoy en un acto en una escuela secundaria al hablar de ‘asesinos de pañuelo verde’, y contra el lenguaje inclusivo”.

“Lleva adelante una política de recorte de programas para erradicar la violencia de género luego de haber cerrado el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Y todas estas acciones son parte de su plan global de guerra que incluye la miseria salarial y la profundización del hambre y la pobreza”, concluyó.

Fuente Noticias Argentinas