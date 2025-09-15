Desde octubre cambian los ingresos y salidas de Europa para los argentinos A partir del 12 de octubre, los argentinos que viajen a Europa deberán adaptarse a un nuevo sistema en los controles migratorios. Los países de la Unión Europea pondrán en marcha el Sistema de Entradas y Salidas (EES), que reemplazará a los tradicionales sellos en los pasaportes.

El EES es una plataforma digital que registrará de manera automática los datos de los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE, entre ellos los argentinos, cada vez que crucen una frontera. El sistema almacenará información personal, fechas de ingreso y salida, y datos biométricos como huellas dactilares e imágenes faciales.

Un control más rápido y seguro

El objetivo central de esta innovación es agilizar y reforzar los controles fronterizos dentro del espacio Schengen. Gracias al registro electrónico, las autoridades podrán monitorear con mayor precisión el tiempo de estadía permitido —de hasta 90 días en un período de 180— e identificar de inmediato a quienes excedan ese plazo.

La implementación será gradual: aunque comenzará el 12 de octubre, no todos los aeropuertos y pasos fronterizos lo tendrán operativo en la primera etapa. La fase de transición se extenderá hasta el 10 de abril de 2026, fecha en la que se prevé que el sistema esté completamente en funcionamiento. Mientras tanto, en algunos puestos aún se seguirán colocando sellos de tinta en los pasaportes.

En qué países se aplicará

El nuevo sistema se utilizará en todas las fronteras exteriores de los Estados que forman parte del espacio Schengen. Entre ellos figuran: Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Noruega, Grecia, Polonia, Austria, Hungría, Suecia, Finlandia, Dinamarca, y otros países miembros y asociados.

Impacto para los viajeros argentinos

Según las autoridades europeas, el EES reducirá los tiempos de espera, aportará mayor seguridad y ayudará a combatir la migración irregular y la falsificación de identidades. Para los argentinos con viajes regulares y en regla, la experiencia promete ser más ágil y confiable.