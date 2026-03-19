Desesperada búsqueda en Córdoba: activan el Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 2 años en Cosquín El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió el alerta máxima para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López. La menor fue vista por última vez este miércoles en el barrio San José Obrero. Se despliega un fuerte operativo policial con drones y división canes en la zona.

La ciudad cordobesa de Cosquín se encuentra en vilo tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de apenas 2 años de edad que es intensamente buscada desde este miércoles 18 de marzo. Dada la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía, el sistema de emergencia rápida para casos de alto riesgo inminente.

El amplio operativo de rastrillaje tiene su “punto cero” en las inmediaciones de la calle Jacinto Piedra, en el barrio San José Obrero, donde las autoridades establecieron el último domicilio donde la menor fue vista.

El despliegue policial y las características de Esmeralda

La coordinación de la búsqueda está a cargo de las máximas autoridades policiales de la región, encabezadas por el subjefe de Policía de la Jefatura Interior, Iván Rey, y el director general de Departamentales Norte, Víctor Quevedo. Del procedimiento participan fuerzas de seguridad, equipos especializados de rescate, unidades caninas y drones que sobrevuelan la zona para cubrir el mayor radio posible a contrarreloj.

Para facilitar la colaboración ciudadana, el Gobierno difundió los datos físicos de la niña. Esmeralda es descrita de la siguiente manera:

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Estatura: Mide aproximadamente 60 centímetros.

Mide aproximadamente 60 centímetros. Contextura: Delgada.

Delgada. Rasgos físicos: Tez blanca y ojos marrones.

Tez blanca y ojos marrones. Cabello: Castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de forma urgente y anónima a la línea telefónica 134.

¿Qué implica la activación del Alerta Sofía?

El Alerta Sofía es un protocolo de emergencia que coordina la inmediata búsqueda y localización de menores de edad desaparecidos cuyas vidas se encuentren en “Alto Riesgo Inminente”. Su principal característica es la difusión masiva del caso a través de medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y fuerzas federales.

Según establece la normativa vigente, para que un juez solicite la activación de este sistema, deben cumplirse requisitos estrictos:

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