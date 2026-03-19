La ciudad cordobesa de Cosquín se encuentra en vilo tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de apenas 2 años de edad que es intensamente buscada desde este miércoles 18 de marzo. Dada la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía, el sistema de emergencia rápida para casos de alto riesgo inminente.
El amplio operativo de rastrillaje tiene su “punto cero” en las inmediaciones de la calle Jacinto Piedra, en el barrio San José Obrero, donde las autoridades establecieron el último domicilio donde la menor fue vista.
El despliegue policial y las características de Esmeralda
La coordinación de la búsqueda está a cargo de las máximas autoridades policiales de la región, encabezadas por el subjefe de Policía de la Jefatura Interior, Iván Rey, y el director general de Departamentales Norte, Víctor Quevedo. Del procedimiento participan fuerzas de seguridad, equipos especializados de rescate, unidades caninas y drones que sobrevuelan la zona para cubrir el mayor radio posible a contrarreloj.
Para facilitar la colaboración ciudadana, el Gobierno difundió los datos físicos de la niña. Esmeralda es descrita de la siguiente manera:
- Estatura: Mide aproximadamente 60 centímetros.
- Contextura: Delgada.
- Rasgos físicos: Tez blanca y ojos marrones.
- Cabello: Castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros.
Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de forma urgente y anónima a la línea telefónica 134.
¿Qué implica la activación del Alerta Sofía?
El Alerta Sofía es un protocolo de emergencia que coordina la inmediata búsqueda y localización de menores de edad desaparecidos cuyas vidas se encuentren en “Alto Riesgo Inminente”. Su principal característica es la difusión masiva del caso a través de medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y fuerzas federales.
Según establece la normativa vigente, para que un juez solicite la activación de este sistema, deben cumplirse requisitos estrictos:
- Que la persona desaparecida sea menor de 18 años y exista una denuncia oficial.
- Que el caso esté bajo una investigación penal que vincule la desaparición con una privación ilegítima de la libertad o que descarte otras hipótesis de localización inmediata.
- Que se trate de una situación de riesgo inminente (por ejemplo, que hayan pasado menos de 72 horas, presencia de adultos sospechosos, contextos de violencia, o necesidad de medicación).
- Que haya información precisa para difundir públicamente y que dicha exposición no perjudique la integridad del menor.