¿Día del Niño o Día de las Infancias?: el Gobierno decretó el nombre oficial y la fecha Desde 2020 se propuso una denominación “más inclusiva” para celebrar la niñez. Sin embargo, la administración Milei definió este jueves por la forma más tradicional y publicó en el Boletín Oficial qué día se celebrará cada año

¿Día del Niño, de la Niñez o de las Infancias? Este jueves el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la declaración del “Día del Niño” el tercer domingo del mes de agosto de cada año. La definición va a contramano del uso del Día de las Infancias que se había promovido gubernalmente en 2020 para hacer la jornada más inclusiva.

Con la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el presidente Javier Milei, la administración nacional publicó el decreto indicando que “constituye una tradición arraigada en nuestro país la celebración de una festividad dedicada a los niños, conocida como “Día del Niño”, que se lleva a cabo el tercer domingo del mes de agosto de cada año”.

Además, se destacó que “dicha tradición promueve la concientización sobre los derechos de los niños, incentiva su entretenimiento y pone el foco en la importancia de su rol en la sociedad argentina”.

En 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación había promovido una nueva denominación para este día, que pasó a llamarse “Día de las Infancias”. El objetivo era hacer más inclusiva y abarcativa esta celebración.

En aquel momento, el ex Ministerio de Desarrollo Social había explicado que de esto modo se “reconoce desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país, atravesadas por cuestiones de géneros, discapacidad, lingüísticas, regionales, entre otras; y desde una perspectiva de derechos humanos”.

Sin embargo, el 19 de agosto de 2024, durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza, Javier Milei difundió en las redes sociales de Casa Rosada un saludo por el “Día del Niño” y pidió que “los niños crezcan lejos de quienes promueven la ideología de género atentando contra su integridad”.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) no estaba de acuerdo con el uso de Día de las Infancias y avanzó con una iniciativa para cambiar la decisión del gobierno de Alberto Fernández.

El presidente de la Cámara, Matías Furió, informó que la medida de volver a llamarlo oficialmente Día del Niño permite “unificar criterios en torno a la denominación de esta fecha tan significativa, que cuenta con un fuerte arraigo cultural en nuestra sociedad y un profundo vínculo con el derecho al juego consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño”.