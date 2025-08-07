Paritaria mercantil: se acordó una suba salarial del 6% y sumas fijas mensuales hasta diciembre El convenio firmado por las cámaras del sector y los representantes de los empleados de comercio regirá hasta abril de 2026 e incluye una revisión en noviembre.

Las principales entidades empresarias del sector comercial y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron una nueva revisión paritaria que establece un incremento salarial del 6%, a pagarse en seis tramos mensuales y consecutivos.

El acuerdo fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la FAECyS, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Incremento escalonado

El aumento acordado será del 6% sobre las escalas salariales vigentes a junio de 2025, incluyendo los porcentajes no remunerativos que se encuentran en curso. Se abonará en forma remunerativa y no acumulativa, con la siguiente distribución:

1% en julio de 2025

1% en agosto de 2025

1% en septiembre de 2025

1% en octubre de 2025

1% en noviembre de 2025

1% en diciembre de 2025

Suma fija mensual de $40.000

Además del incremento porcentual, se acordó el pago de una asignación fija no remunerativa de $40.000 mensuales, también a abonarse entre julio y diciembre de 2025.

Este monto será pagado mensualmente y de forma no acumulativa. Sin embargo, se estableció que el pago correspondiente a diciembre de 2025 se incorporará a los salarios básicos a partir de enero de 2026, en su valor nominal.

Vigencia y próxima revisión

El acuerdo tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. No obstante, las partes acordaron volver a reunirse en noviembre de 2025 para analizar la evolución económica y la necesidad de nuevos ajustes salariales.

Finalmente, el entendimiento ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, lo que le otorga validez legal plena.