Día Internacional del Hombre: por qué se celebra cada 19 de noviembre La jornada busca promover la salud física y emocional masculina, prevenir enfermedades y cuestionar los estereotipos de género.

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que busca promover el cuidado de la salud física y mental de los varones, visibilizar sus problemáticas y cuestionar los estereotipos vinculados a la masculinidad.

Aunque sus antecedentes se remontan a 1968, cuando el periodista estadounidense John Harris advirtió sobre la falta de reconocimiento de esta jornada en el sistema soviético, la iniciativa tomó impulso décadas después. En 1992 fue reivindicada en Estados Unidos por Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas.

Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó en 1999, cuando Jerome Teelucksingh, académico de la Universidad de las Indias Occidentales de Trinidad y Tobago, estableció el 19 de noviembre como fecha oficial. Eligió ese día, entre otros motivos, porque coincidía con el cumpleaños de su padre.

Desde la organización internacional que impulsa la efeméride aclaran que la propuesta no busca competir con el Día de la Mujer, sino generar conciencia sobre la salud masculina y destacar aspectos positivos de la masculinidad.

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En ese sentido, la jornada también apunta a promover el bienestar emocional, combatir los prejuicios y abrir espacios de diálogo sobre las dificultades sociales que atraviesan los hombres.

Movember: la campaña que busca cuidar la salud masculina

En los últimos años, el Día Internacional del Hombre también quedó asociado al movimiento Movember, conocido popularmente como el Día del Bigote. La iniciativa propone que los varones se dejen crecer el bigote durante noviembre para llamar la atención sobre distintas problemáticas de salud.

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El objetivo principal es generar conciencia y promover la prevención del cáncer de próstata y de testículos, además de visibilizar la depresión y la importancia de la salud mental masculina.