ANSES dejará de descontarle un 20% al monto que le paga a Cristina Kirchner por su pensión de privilegio Una jueza intimó al organismo a dejar de restar más de $3,2 millones del beneficio mensual que, por una medida cautelar, la expresidenta está percibiendo desde agosto a pesar de estar condenada por corrupción.

La Justicia previsional le ordenó a la Anses que deje de hacerle un descuento del 20% al monto de la pensión de privilegio que cobra mensualmente la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner.

Desde agosto pasado, el organismo de la seguridad social le paga a la exfuncionaria una de las dos prestaciones que habían sido dadas de baja por una resolución de noviembre de 2024, emitida tras confirmarse la condena contra CFK por corrupción y daños al patrimonio del Estado, por la cual hoy cumple prisión domiciliaria.

La prestación repuesta de manera provisoria por una medida cautelar de la Justicia es la correspondiente a la pensión por fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Su monto en bruto fue en el octavo mes de este año -el primero del pago- de $16.090.877, según informó a este diario la Anses, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

El descuento del 20%, que la Anses resolvió hacer para recuperar sumas “indebidamente” antes obtenidas, fue ese mes de $3.218.175. Este último es, aproximadamente, el importe adicional que a partir de la nueva disposición judicial llegará cada mes al bolsillo de CFK. La prestación está sujeta, más allá de ese 20%, a descuentos por obra social y por el impuesto a las ganancias.

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Tras volver a cobrar, la exfuncionaria presentó en septiembre un reclamo judicial contra cuestiones referidas a la liquidación de la prestación. El beneficio en cuestión -al igual que la jubilación que antes también cobraba por haber sido presidenta- es considerada de privilegio porque, para obtenerla, no se cumplen con requisitos ni de aportes, ni de edad. Se trata de prestaciones regidas por una ley especial, la 24.018.

Tras el primer pago, la expresidenta reclamó montos retroactivos (las pensiones del período que va desde el momento en que se confirmó la medida cautelar a su favor hasta el momento en que empezó a cobrar), y también la declaración de nulidad de la resolución 343 de la Anses, firmada en 2025 por el exdirector ejecutivo Fernando Bearzi. Al hacer la primera liquidación de la pensión repuesta, el organismo se basó en esa medida administrativa para justificar el descuento de 20%.

La nueva resolución

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Ante los requerimientos, la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social 1, rechazó el pedido de declarar nula la resolución, pero sí ordenó dejar de hacer el descuento.

En su escrito, la magistrada señaló que la medida cautelar con la cual los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo ordenaron pagar la prestación no contempló esa detracción. E indicó que la resolución 343 “se limita a disponer la promoción de las acciones correspondientes para el recupero de las sumas percibidas” antes por CFK, sin especificar el descuento del 20% en cuestión.

Así, la resolución intima a la Anses “para que, dentro del plazo de diez días, se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente establecido”.

La pensión de privilegio está siendo abonada en cumplimiento de una medida cautelar dictada en febrero de este año por los mencionados jueces Fantini y Russo, de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El fallo de esos magistrados avala la pretensión de CFK de obtener la restitución provisoria de una de las dos asignaciones dadas de baja cuando se confirmó la condena judicial en la causa Vialidad.

La restitución del ingreso tiene carácter provisorio: fue dispuesta hasta tanto se resuelva la causa de fondo, es decir, hasta tanto la Justicia determine de manera definitiva si la expresidenta debe volver a cobrar o no sus prestaciones de privilegio.

Contradicción

“A Cristina Kirchner se le reclama $898.000 millones en la causa Vialidad, pero el propio Estado le paga una pensión irregular, y ahora se acaba de revocar un cargo del 20%” que se aplicaba a la prestación, dijo el exjuez previsional Luis Herrero, refiriéndose a la cifra que, según un cálculo actualizado del fiscal Diego Luciani, deberían devolver al patrimonio público los condenados en la causa Vialidad.

El pago mensual a CFK, recordó Herrero, profesor de Derecho Procesal en la UBA desde hace 25 años, se concreta por la medida cautelar de dos jueces que argumentaron “un falso carácter alimentario” de la prestación, y que, en realidad, “deberían haber negado el pedido por falta total de verosimilitud del derecho”, dado que el dinero implicado en la causa de corrupción “tiene un volumen infinitamente mayor que la pensión ilegal”.

Según explicó, la ilegalidad se configura porque el inciso 4 del artículo 19 del Código Penal establece que una persona con condena a tres o más años de prisión (tal es el caso de CFK, con sentencia confirmada por la Corte Suprema) implica “la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar”. En ese sentido, agregó, la medida cautelar de los jueces es expresamente “contraria a la ley”.

En el reclamo presentado ante la Justicia en septiembre por el abogado Facundo Fernández Pastor, apoderado de CFK, se argumentó que en el primer pago debería haber contemplado no solo la pensión correspondiente a agosto, sino también montos de meses previos, partiendo del 24 de abril de este año, porque en esa fecha quedó firme la cautelar de los jueces Fantini y Russo, al quedar desestimado un recurso que la cuestionaba.

Sobre ese reclamo, la jueza Alonso Candis sostuvo que la Anses debe atenerse a lo dispuesto por el juzgado el 23 de junio de este año. Ese día, una resolución dio por cumplido el requisito de una caución prestada por parte de CFK, que implica un compromiso de devolver el dinero si la Justicia determina, en la causa judicial de fondo, que la prestación no debió haber sido cobrada. A partir de la aceptación de esa caución (cuestionada por la Anses, porque no hay bienes reales en garantía), el escrito judicial había intimado al Estado a cumplir con la medida cautelar de los jueces de la Sala 3, “procediendo al restablecimiento del beneficio de la actora desde que dicha sentencia interlocutoria quedó firme, bajo apercibimiento de ejecución”.

Es decir, la jueza ratifica ahora que la prestación debe pagarse desde fines de abril.

Fuente La Nación