Diana Mondino, sobre Milei y el caso Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto” En su primera aparición pública desde su alejamiento de la Cancillería, la exfuncionaria consideró que el mandatario nacional no debería haber compartido en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin

La excanciller Diana Mondino reapareció este jueves y cuestionó al presidente Javier Milei por su papel en el criptoescándalo de Libra. En una entrevista para un medio extranjero especuló con las razones del posteo del mandatario: “o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

Mondino, apartada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, no sólo cuestionó al Presidente –en una entrevista con el conocido periodista y comentarista político británico, Mehdi Hasan, para la cadena de noticias Al Jazeera English– sino que dejó abierta la posibilidad de que supiera la estafa que significaría el lanzamiento de Libra. Tras plantear las dos posibilidades, “no muy inteligente o corrupto”, afirmó no saber cuál de las dos opciones es la correcta.

Luego ensayó una respuesta sobre por qué lo hizo. “Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto“, evaluó. Ante la sorpresa del entrevistador, Mondino prefirió no responder: “tú eliges. Yo no sé”.

MIRA TAMBIÉN YPF permitirá pagar nafta y gasoil en dólares desde su aplicación

No llegó a denominarlo como “corrupto”, pero tampoco lo negó. “Espero que no”, dijo ante la consulta de si era un “presidente corrupto”. Si llegará a serlo “tendrá que ir a la cárcel”, sostuvo.

Después intentó corregirse y negar haber afirmado que Milei podría ser responsable de la posible estafa en el caso Libra. Se escudó ante la imposibilidad de saber sobre ese tema. Al finalizar defendió las políticas económicas del Gobierno y afirmó que “Argentina está ante una gran oportunidad”. “No la desperdiciemos”, pidió.