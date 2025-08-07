Diputados avanzó en el rechazo a los decretos que disolvían Vialidad, el Inta y el Banco Nacional de Datos Genéticos En la maratónica sesión que comenzó el miércoles y terminó el jueves, la oposición logró imponerse en la Cámara Baja en contra de las resoluciones dispuestas por el ministerio de Desregulación que disponían los cierres de distintos organismos del Estado.

En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó cinco decretos del presidente Javier Milei que disolvían distintos organismos del Estado. Ahora las discusiones se llevarán al Senado donde la oposición también tiene mayoría y podría confirmarse el rechazo a estas resoluciones que fueron presentadas por el ministerio de Desregulación.

Los decretos en cuestión son los que resolvían el cierre o reestructuración de organismos como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos y organismos de Cultura. A esos se le sumó la desregulación de la Marina Mercante que también firmó el presidente por Decreto y donde estaba incluída también la eliminación del derecho a huelga.

Con este triunfo de la oposición en la Cámara Baja, ahora toda la discusión se elevará al Senado donde el oficialismo tiene minoría y, salvo que logre acuerdos con gobernadores, todo parece encaminarse a que los rechazos van a quedar efectivos.

El paquete de decretos rechazados fue incluido en el temario de la sesión de Diputados a pedido de Unión por la Patria (UP). En esa misma sesión se aprobó también una nueva ley de financiamiento a Universidades y la declaración de emergencia pediátrica que tomó estado público a partir del reclamo de médicos del Garrahan.

Además se incorporó el emplazamiento de un proyecto de la Coalición Cívica para destrabar la comisión investigadora de $Libra.

Cómo fue la votación, decreto por decreto

Sobre la restructuración de la secretaría de Transporte, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), fue rechazado por 141 votos afirmativos, 65 negativos y 1 abstención.

Por su parte, el decreto que modifica los organismos de la secretaría de Cultura fueron rechazados por 134 votos afirmativos, 68 negativos y 3 abstenciones, mientras que el que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos fue rechazado por 133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones.

Con respecto al cierre de Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se rechazó el decreto con 138 votos afirmativos, 65 negativos y 2 abstenciones, y por último el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula la Marina Mercante fue rechazado con 118 votos afirmativos, 77 negativos y 8 abstenciones.