El dólar oficial cae por quinta jornada consecutiva: acumula una baja de casi $50 desde su máximo El dólar mayorista quedó por debajo de los $1.330 y los futuros de corto plazo retroceden

El dólar oficial opera a la baja, con el mayorista debajo de la franja de los $1.330, y tipo de cambio minorista retrocediendo en el Banco Nación (BNA). Por su parte, los financieros también suben.

En el segmento mayorista, el dólar opera a $1.326, por lo que en las últimas cinco ruedas acumula una caída de $48. Mientras, en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) lo hace a $1.347,06 para la venta, y en el BNA a $1.340. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.742.

Entre los paralelos, el dólar MEP cae un 0,2% a $1.332,73, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,2% a $1.334,76. El dólar blue, en tanto, se vende a $1.325, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de subas. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.359 y que en diciembre llegará hasta los $1.507.

MIRA TAMBIÉN Confirmaron que los restos hallados en la casa del presunto asesino serial de Jujuy son humanos

Fuentes del mercado destacaron que la calma del mayorista responde a una continuidad del apetito por el carry trade, ya que los operadores perciben que las tasas permanecen altas en términos reales.